Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye ile İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 3'ü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensubu 13 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye ile İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Yasa dışı yollarla ülke sınırlarını geçmeye çalışanlardan 3'ünün FETÖ, 3'ünün de terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.