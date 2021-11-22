Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düştü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçe tasarısı sunumunda konuşan Soylu, Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısının 180’in altına düştüğünü söyledi.

Soylu, "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır. PKK, kilitlenmiştir. Bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken, son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur" dedi.

Soylu'dan sunum yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki

Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada CHP sıralarında gülüşmeler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç Soylu'nun anlattıkları karşısında gülmeye başladı.

"ORADA ŞEHİT VERİYORUZ GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"

Bunun üzerine Bakan Soylu, Özkoç'a sert sözlerle cevap verdi.

CHP'lilere gevrek gevrek güldüklerini söyleyen Soylu, "Ben gülmüyorum beyfendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz.. Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun.

"PKK'YA HER EVDEN OY İSTEDİĞİNİZİ UNUTMADIK"

PKK'ya her eveden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi." ifadelerini kulandı.