Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 30 arttı

ABD, 2011-15 ve 2016-20 yılları arasında küresel silah ihracat payını yüzde 32’den 37’ye yükselterek en büyük silah ihracatçısı olmaya devam ediyor. ABD, 2016-2020 arası 96 ülkeye silah satışı gerçekleştirdi. ABD’nin silah ihracatının neredeyse yarısı (47%) Orta Doğu ülkelerine gidiyor.

Fransa, silah ihracatını yüzde 44 artırdı ve 2016-20’de küresel silah ihracatının yüzde 8,2’sini oluşturdu. Hindistan, Mısır ve Katar birlikte Fransız silah ihracatının yüzde 59’unu karşılıyor.

Almanya, 2011-15 ve 2016-20 yılları arasında silah ihracatını yüzde 21 artırdı ve küresel toplamın yüzde 5,5’ini oluşturdu. Almanya’nın silah ihracatında Güney Kore, Cezayir ve Mısır başlıca pazarlar oldu.

Rusya ve Çin’in silah ihracatı seviyesi düşüş gösterdi. 2016-20’de tüm silah ihracatının yüzde 20’sini oluşturan Rusya’nın ihracatı yüzde 22 oranında düştü. Bu düşüşün büyük kısmı—yaklaşık yüzde 90—Hindistan’a silah ihracatında yüzde 53’lük bir düşüşten kaynaklanıyordu.

2016-20 yıllarında dünyanın 5. en büyük silah ihracatçısı olan Çin’in ihracatı, 2011-15 ile 2016-20 yılları arasında yüzde 7,8 azaldı. Çin silah ihracatı, 2016-20 yıllarında toplam silah ihracatının yüzde 5,2’sini oluşturdu. Pakistan, Bangladeş ve Cezayir, Çin silahlarının en büyük alıcılarıydı.

Ortadoğu’da silah talebi artış gösteriyor

Silah ithalatında en büyük artış Ortadoğu’da görüldü. Orta Doğu ülkeleri, 2016-20’de 2011-15’e kıyasla yüzde 25 oranında daha fazla silah ithal etti.

Dünyanın en büyük silah ithalatçısı olan Suudi Arabistan, silah ithalatını yüzde 61, Katar ise yüzde 361 oranında artırdı.

BAE’nin silah ithalatı yüzde 37 düştü, ancak ABD’den 2020’de kabul edilen 50 F-35 savaş uçağı da dahil olmak üzere planlanan birkaç büyük silah teslimatı, BAE’nin büyük miktarlarda silah ithal etmeye devam edeceğini gösteriyor.

Mısır’ın silah ithalatı 2011-15 ile 2016-20 yılları arasında yüzde 136 arttı. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda Türkiye ile anlaşmazlıklara karışan Mısır, deniz kuvvetlerine yoğun yatırım yaptı.

Türkiye’nin silah ihracatı %30 arttı ve dünyada 13. sıraya çıktı

Türkiye’nin silah ithalatı 2011-15 dönemine göre 2016-20 yılları arasında yüzde 59 oranında düşüş gösterdi. Türkiye’nin Rus hava savunma sistemlerini ithal etmesinden sonra ABD’nin 2019’da F-35 savaş uçaklarının ülkeye teslimatını durdurması, bu duruma sebep olan faktörlerden birisiydi. Türkiye, silah ithalatına olan bağımlılığı azaltmak için büyük silahların yerli üretimini de artırıyor.

Türkiye’nin 2016-2020 döneminde silah ihracatı 2011-2015 dönemine göre %30 arttı ve dünyada 13. sıraya çıktı. Türkiye, 2016-2020 döneminde tüm dünyadaki silah ithalatının %1,5’ini yaparken ihracatın %0,7’sini yapıyor.