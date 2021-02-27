Türkiye'nin S-400 önerisine Pentagon'dan yanıt geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye ile ABD arasındaki S-400 kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Voice of America'nın sorularına yanıt veren sözcü Yarbay Thomas Campbell, ABD'nin S-400 meselesindeki tavrını değişmediğini söyleyerek, S-400 sisteminin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığını, bu yüzden de Türkiye'nin Rus savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkartıldığını kaydetti:

"NATO MÜTTEFİKLİĞİYLE BAĞDAŞMIYOR"

"Türkiye'yi bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz. Bu tür satışlar, Ruslara gelir, erişim ve nüfuz sağlıyor. Türkiye uzun süreli ve değerli bir NATO müttefiki ancak bu mesele Türkiye'nin ABD ve NATO müttefiki olarak yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır."

"S-400'LER DAHA TEHLİKELİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün yaptığı "Israrla şunları söyledik: S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. NATO üyesi bazı ülkelerde Rus menşeili sistemler; S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400 aynı şekilde kullanabiliriz" açıklamasında da cevap veren Yarbay Campbell, "S-300'ler hiçbir şekilde aynı durum değil. S-400, NATO ve ABD'ye karşı oluşturduğu risk bakımından eski sistemlerden daha büyük bir tehdit" dedi.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN NEDEN ÇIKARTILDI?

Türkiye programa ilk basamaktan girmiş ve yaklaşık 120 adet jet siparişi vermişti. F-35'lerin ana üreticisi konumunda olan ve çok sayıda kritik parçayı imal eden Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Washington yönetimi tarafından programdan tamamen çıkartılmıştı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ve ülkeye gelmeden önce ABD'de son uçuşlarını yapan 6 jet ise, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmişti.