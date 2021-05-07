Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi artıyor

Yurt içi petrol ve doğal gaz üretimi yılın ilk çeyreğinde 300 bin varil arttış kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminin arttığını belirtti. 2021'in ilk çeyreğinde üretimin 6 milyon 325 bin varil olduğunu bildiren Dönmez "2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımız yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız." ifadelerini kullandı.

Dönmez'in paylaştığı infografiğe göre, geçen yılın ilk çeyreğinde toplam petrol ve doğal gaz üretimi 6 milyon 19 bin varile ulaştı.

Yurt içinde doğal gaz üretimi gerçekleştirilen iller İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Düzce, Konya, Hatay, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman olarak sıralandı. Bu dönemde petrol üretimi gerçekleştirilen iller ise Kırklareli, Adana, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt olarak kayıtlara geçti.

İnfografikte, petrol ve doğal gaz sektöründe 10 bin kişinin istihdam edildiği bilgisi de paylaşıldı.