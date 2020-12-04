“Türkiye’nin NATO üyesi olması Rusya ile ilişkilerde sorun değil.”

Tass Haber Ajansı'na konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İşte Lavrov'un röportajından önemli başlıklar:

▪️ “Türkiye’nin NATO üyesi olması ve bazı konulardaki görüş ayrılıkları Rusya ile ilişkilerde sorun değil.”

▪️ “Türkiye ile aramızda temel farklar yok.”

▪️ “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, iki bağımsız ülkenin nasıl bir arada çalışabileceğinin örneği.”

▪️ “Türkiye ve Rusya kimseye boyun eğmiyor, ültimatom vermiyorlar ve dışardan etkilere mâruz kalmıyorlar.”

▪️ “Ülkeler arasında mutlaka anlaşmazlıklar oluyor, ama işbirliğine açık olmaları halinde çıkar dengesi kurabiliyorlar.”

▪️ “Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler iyi komşuluk ilişkilerine ve karşılıklı çıkarlara saygı çerçevesinde ilerliyor.”

▪️ “Libya’da farklı taraflardayız, evet. Ama büyük resme bakın. Türkiye, Rusya ve başka aktörlerin katılımı, Karabağ’da olduğu gibi çatışmalara son veriyor.”

▪️ “Bu tür durumlarda Rusya ve Türkiye ortak bir temel buluyorlar.”

▪️ “İyi örneklerden biri de Suriye. Burada Rusya, Türkiye ve İran ile birlikte Suriye’deki sorunu çözmek için en iyi platform haline gelen Astana formatını kurdu.”

Kaynak: https://tass.ru/politika/10176547