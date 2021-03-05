Türkiye'nin Mısır açıklaması Yunanistan'ı harekete geçirdi

Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki 18 numaralı parseli ihaleye çıkarken Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz yetki alanını dikkate alarak hareket etmesi Yunanistan'ı kızdırmıştı. Ankara'nın "Mısır'la anlaşabiliriz" sözleri sonrası iyice paniğe kapılan Atina yönetimi, olası bir anlaşmanın önüne geçmek için Kahire'nin yolunu tutuyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi telefonla aradı.

Mısır'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Mısır 18 Şubat'ta ilan ettiği ve 1 Ağustos'ta sona erecek ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi. Yunanistan ise Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını yok hükmünde sayıyor.

TÜRKİYE: MISIR'LA ANLAŞABİLİRİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kahire'nin hamlesini, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" demişti.

MIÇOTAKIS SİSİ'Yİ ARADI

Türkiye ile Mısır arasındaki bu diplomatik rüzgarın ardından Atina yönetimi harekete geçti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı.

YUNAN BAKAN KAHİRE'YE GİDECEK

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Pazartesi günü Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile "iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı. Yunanistan basında çıkan haberlere göre Dendias'ın amacı, Mısır'ı, Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı ile çakışan 18 no'lu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili olarak "en yetkili kişiden bilgi almak."

Yine Yunanistan basınında bazı yorumcular ise Dendias'ın Mısır'dan bu "hassas" bölge için çıkartılan ruhsatın değiştirilmesini ve başka bir bölge için ruhsat çıkarılmasını isteyeceğini yazdı.

"BAŞKALARIYLA ANLAŞMAK ANLAŞMAMIZA ZARAR VEREBİLİR"

Yunanistan'ın ise son hamleleriyle, ağustos ayında Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına "zarar verecek olası hamlelerin önüne geçmeyi amaçladığı" bildirildi.

Atina'nın, Mısır'ın Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile yürüttüğü üçlü enerji ittifakını anımsatarak, Türkiye ile yapacağı olası görüşmelerde iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarını göz önünde bulundurmasını talep edeceği belirtildi.