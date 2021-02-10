Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı'nı hazmedemediler

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Başkan Erdoğan,"2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." dedi. Her fırsatta Türkiye'nin aleyhinde olmayı siyasi görüş olarak sürdüren zihniyet, bu gelişmenin de karşısında yer aldı. İşte birçok ülkenin hayalinin bile erişemeyeceği uzay hamlesini sabote etmeye çalışan o zihniyet!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam düzenlenen büyük programla Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları toplumun büyük kesiminde büyük beğeni topladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Başkan Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.

Türkiye'nin çıktığı bu önemli yolculuğu beğenmeyenler de oldu. Her zamanki gibi muhalif isimler sırf muhalif olmak için garip eleştiriler de bulundu. Onlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş.

Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'TAN TEPKİ ÇEKEN TWEET

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin uzay hamlesinden rahatsız oldu. Öztrak, ''Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023'te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İYİ PARTİ DE CHP'NİN İZİNDE

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise "Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider ....... derler ya hani büyükler işte tam da o hesap" mesajını paylaştı.





'AKTRONOT OLUYORUZ

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ise kendince söz oyunlarına başvurarak "Ay'a gidiyoruz... Aktronot oluyoruz" diye yazdı.

"Türkiye neden uzaya gitmiyor" diyenler, Türkiye'nin uzaya gideceğini açıkladığı gün tebrik etmek yerine dalga geçmeyi tercih etti!



Muhalif yazar Yılmaz Özdil, yıllardır emek verilen #MilliUzayProgramı ve hedefleriyle alay ettiği bir paylaşımda bulundu.#GözyüzüneBakAyıGör pic.twitter.com/UYHHjgSLFr — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 9, 2021

SÖZCÜ YAZARI ÇILDIRDI

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında "Bir de uzaydan, Uzay Ajansı'ndan filan bahsetmezler mi? Türkiye uzayda söz sahibi olacakmış!

Bu ağır salgın günlerinde bile ister istemez gülüyoruz! Bırakın uzayı-muzayı, siz önce aşı bulun, aşı!" ifadelerini kullandı.