Türkiye'nin imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Ekvator arasında imzalanan "Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi ve Buna Karşı Mücadele Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar" kapsamında iki ülke hırsızlık, kaçakçılık ve yasa dışı devir gibi yollarla ele geçirilen kültür varlıkları konusunda birbiriyle işbirliği yapacak ve ele geçirilen kültür varlıklarını birbirlerine iade edecek.

İki ülke de yasal düzenlemelerini 1970 tarihli Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Unesco Sözleşmesi uyumlu hale getirmeyi taahhüt ederken, yasa dışı çıkarılmış kültür varlıklarının yerinin belirlenmesi ve kurtarılması konusunda da işbirliği yapacak.

İran ile sosyal güvenlik anlaşmasının uygulanmasına ilişkin anlaşma da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'deki irtibat kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, İran'da ise Sosyal Güvenlik Kurumu olacak.

Anlaşma, iki ülke vatandaşlarının bir diğerinde yaşadığı takdirde çeşitli hak ve ödeneklerden faydalanması için gerekli düzenlemeleri ele alırken, sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi ve müracaatların yapılması gibi konuları da düzenliyor.

Türkiye-Kazakistan ve Türkiye-Finlandiya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı protokolleri de onaylandı.

İki ülkeyle Türkiye arasında uzman heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda istatistiki veri teatisi, eşya taşımacılığı, uluslararası karayolu taşımacılığının dijitalleşmesi, eşya taşımacılığı ve geçiş belgesi kullanımlarına ilişkin istatistiki bilgi değişimi, 2022 yılı için ilave geçiş belgesi ile 2023 yılı kotalarının belirlenmesi gibi konular ele alındı.

Tacikistan'la su, Kosova'yla gençlik ve spor alanındaki anlaşmalar onaylandı

Türkiye ile Tacikistan arasında 9 Eylül 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Tacikistan Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre taraflar, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için ulusal mevzuatlara dayanarak; eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı ile iş birliği yapacak.

İki ülke tarafından, içme suyu ve arıtma tesislerindeki yeni teknolojiler, sulama sistemleri ve tatlı su balıkçılığı, su kaynaklarının yönetimi hakkında bilgi paylaşımı yapılması, atık su kirliliğinin önlenmesi, sulama sistemlerinin modernizasyonu, taşkın ve kuraklık yönetimi planları hazırlanması ve iki ülke arasında bir uzman ağı oluşturulması işbirliği alanlarını kapsıyor.

Türkiye ile Kosova arasında 1 Mart 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Kosova Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" da onaylandı.

Bu anlaşmayla, iki ülkenin de gençlik ve spor yapıları arasında iletişimi ve işbirliğini destekleyip kolaylaştırması ve karşılıklılık temeline dayanarak bu alanlarda işbirliği programlarının çerçevesinin belirlenmesi amaçlanıyor.

İki ülkenin, gençlerin eğitimi ve mesleki istihdamına yönelik programlar oluşturması, gönüllülük faaliyetlerine gençleri de dahil etmesi, staj programları düzenlemesi, gençlere yönelik çalışmalarda kurum ve kuruluşları desteklemesi ve değişim projeleri ile hareketlilik programları yapması bekleniyor.

Türkiye ile Filistin çevre alanında bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı alanında işbirliği

Türkiye ile Filistin arasında 24 Mayıs 2022'de Ramallah'ta imzalanan "Türkiye ile Filistin Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu mutabakat zaptıyla taraflar, ekosistemin korunmasına ve kullanılmasına yönelik dengeli bir yaklaşımla kirliliğin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefliyor.

İki ülke, bu amaçla hakkaniyet, fayda ve mütekabiliyet ilkesine dayanarak, bilgi, deneyim, en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımıyla iş birliği yapacak.

İşbirliği kapsamını entegre atık yönetimi, atık su toplama ve arıtma, yeşil ekonomi, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlar oluşturuyor.