Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayı göreve hazır

Çocukluğundan itibaren jandarma olmayı hayal ettiğini, 3 yıl önce bu hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Yıldız, "Kurs sayesinde kullandığım silahlara daha da hakim oldum" dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde görev alan uzmanlaşmış askerlerin, yerleşimin bulunduğu sokak benzeri bölgelerdeki harekatlarda uygulayacakları taktik ve teknikler konusunda eğitildiği "Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursu" zorlu etapları içeriyor. İç içe geçmiş yapılar, tüneller, yakılmış arabalar, barikatlar gibi gerçekçi parkurların bulunduğu eğitim alanında kursiyerler, silah ve sistem kullanım tekniği, gizlenme, kamuflaj, hayatı idame, gözetleme ve yakın dövüş gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyor. Merkez, sadece yurt içi değil farklı ülkelerden misafir kursiyerleri de ağırlıyor.

Okulda önceki yıl düzenlenen komando kursuyla Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları olan 20 asker arasında yer alan 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız, "12. Dönem Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekat Kursu"nu da başarıyla tamamlayarak Türkiye'de bu eğitimi alan ilk kadın jandarma unvanını elde etti.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız'ın da yer aldığı timin, gerçeği aratmayan zorlu tatbikatını görüntüledi. El bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları eğitim alanında ustalıkla kullanan tim, gerçekleştirdikleri meskun mahal operasyonunda senaryo gereği içerisinde terör hedeflerinin bulunduğu binaya hızlıca ulaştı. Güvenlik önlemi aldıktan sonra beton duvarı balyozla kırarak içeri giren tim, daha sonra buradaki hedefleri etkisiz hale getirerek görevi başarıyla icra etti.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Astsubay Çavuş Su Yıldız, çocukluğundan itibaren jandarma olmayı hayal ettiğini, 3 yıl önce bu hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı. Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden mezun olduktan sonra Yalova'nın Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde asayiş tim komutanı olarak atandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Göreve devam ederken gönüllü olarak Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen komando temel kursuna başvuruda bulundum. Onaylandıktan sonra eğitime başladım ve kursu başarıyla bitirerek ülkemizdeki ilk kadın komandolardan biri olmanın gururunu yaşadım. Ardından söz konusu okula öğretmen olarak atamam yapıldı. Yeni görev yerimde siyah kuşak sahibi olup okulumuzda kurs gören subay ve astsubay komandoların yakın boğuşma derslerinde eğitmen olarak görev almaktayım."

"İLK KADIN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Su Yıldız, jandarma teşkilatının yıllardan beri hem kırsalda hem de şehir içinde teröristle mücadele kapsamında göstermiş olduğu başarıyı göz önünde bulundurarak Meskun Mahalde Teröristle Mücadele Harekatı Kursuna gönüllü olarak katıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Jandarma olmak çocukluk hayalimdi, bir kadın olarak bu görevi en iyi şekilde yapmayı amaçladım. Dört hafta süren kurs gerçekten çok zorluydu ve beni fazlasıyla geliştirdi. 12 dönemdir düzenlenen bu kursu alan ilk kadın olmaktan gurur duyuyorum.

"BAŞKOMUTANIMIZ ATATÜRK İLE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA VE RAHMETLE ANIYORUM"

Kurs sayesinde kullandığım silahlara daha da hakim oldum. Seri bir şekilde tüfekten tabancaya, tabancadan tüfeğe geçiş, şarjör değişiklikleri, koridor ve cadde geçişleri, ev araması, kapı ve pencereden geçiş gibi seri operasyonlar gerçekleştirdik. Bu süreçte komutanlarım ve timimle birlikte gerçeği aratmayan tatbikatlar yaptık, bizlere çok şey kattı. Kurslarımız devam ediyor, ben bu kursu alan ilk kadın oldum. Kadın meslektaşlarıma da bu kursu almalarını tavsiye ediyorum. Bizlere ne tür görevler verilirse verilsin vazifemizi yapmaya her zaman hazır olacağız. Ben bizlere bu vatanı emanet eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, aynı ruh ve inançla vazifeme devam ediyorum."