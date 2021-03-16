Türkiye’nin Etiyopya büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya medyasından Ethiopian Herald gazetesine yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin Etiyopya’daki yatırımlarına ve ikili ilişkilere değindi. Röportaj, Etiyopya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden “Şu an Türkiye’nin Etiyopya’da büyük yatırımı var - 200 şirket, 2.5 milyar dolar yatırım yaptı ve 25 bin Etiyopyalı için iş imkanı yarattı” sözleriyle paylaşıldı.

Büyükelçi Alp, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonen’in Türkiye’yi ziyaretinin önemini vurguladı ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmede önemli bir rol oynayacağını dile getirdi. Alp, İstanbul’daki görüşmelerin 125 yıllık diplomatik ilişkileri güçlendirmek için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Yaprak Alp, Etiyopya’daki ekonomik reformların son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin bu reformları yakından takip ettiğini ve Etiopya’nın önemli bir bölgesel aktör olması nedeniyle ülkenin refah içerisinde olmasını istediklerini belirtti.

Ethiopian Herald gazetesi, Türk büyükelçiliğinin daha fazla şirketi Etiopya’ya çekmek için çaba sarf ettiğini ifade etti. Büyükelçi Alp, “Türkiye, devam eden ekonomik reformun yapısal değişim getirmesini umuyoruz” dedi.

Yayınlanan makalede Türk yatırımcılarin Etiyopya’da giysi, tekstil ve tarım alanlarına faaliyet gösterdiği ve daha fazla şirketin gelmesinin beklendiğine vurgu yapıldı. Etiyopya’nın Türk yatırımcıların faaliyet gösterdiği 17 Afrika ülkesinden biri olduğu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 606 milyon dolara çıktığı ve bu hacmi gelecekte 1 milyar dolara çıkarmaya yönelik karar alındığı ifade edildi.

Büyükelçi Alp, Etiyopya’ya yatırımın daha kolay yapılabilmesi için Türkiye’nin Etiyopya ile ticaret anlaşması imzalayarak gümrük ve vergi yasalarının ticarete engel olmasının önüne geçmek istediklerini belirtti.

Bu kapsamda 2017 yılında iki ülke arasında görüşmelerin yapıldığı ancak hâlâ sonuca bağlanmadığı dile getirildi. Öte yandan sağlık turizmi gibi alanların da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.