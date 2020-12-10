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Türkiye’nin en çok kullanılan müzik uygulamasında skandal!

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ve gençlerin en çok tercih ettiği müzik dinleme uygulaması ABD menşeili Spotify, gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Programın internet sitesinden dünya ülkeleri bayrakları doğru olarak verilmişken Türkiye’nin bayrağını Kıbrıs Rum Bayrağı olarak yayınladılar.

Dünya çapında 320 milyon kullanıcıya sahip Amerika merkezli Spotfy uygulamasının gerçek yüzü ortaya çıktı.

Türkiye’de gençler tarafından çok fazla kullanılan müzik dinleme uygulaması olan Spotfy isimli program, internet sitesinde Türk Bayrağı yerine Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağı kullandı.

Sosyal medyada binlerce kişi bu duruma tepki gösterdi. Bir sürü kullanıcı ise Spotfy hesaplarını kapatma kararı aldı. Spotfy uygulamasının skandalı ülke çapında büyük tepki çekti.

 

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