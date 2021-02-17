Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eğitime desteği sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın tahrip ettiği Tel Abyad ilçesine bağlı Hamam Türkmen beldesindeki aynı adlı lisenin açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail El Hamdo katıldı.

Tören, bir kız öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

El Hamdo, burada yaptığı konuşmada, yeni bir yapının açılışı için tekrar bir araya geldiklerini ve toplumların gelişip ilerlemesi için öncelikle eğitimin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Çok kısa bir zaman diliminde lisenin bakım ve onarımının tamamlandığını ifade eden El Hamdo, katkılarından dolayı Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Erin de Türkiye Cumhuriyeti olarak Tel Abyad, Rasulayn, Suluk ve Hamam Türkmen halkının hayatlarını kolaylaştıracak ve geleceğine hazırlayacak hizmetlere imza atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Kardeşlerimiz Türkiye'nin uzattığı yardım eliyle yarınlarına daha güvenle bakabilmekteler"

Harekatla bölgenin huzura kavuşturulduğunu ve buraya dönen Suriyelilerin insanca yaşayabilecekleri olanakların sağlandığını belirten Vali Erin, şöyle devam etti:

"Çok şükür Hamam Türkmen, Sluk, Tel Abyad’da yaşayan kardeşlerimiz yarından endişe duymamaktalar. Bir sene önce PKK’nın kıskacında tamamen özgürlükleri elinden alınmış kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin uzattığı yardım eliyle yarınlarına daha güvenle bakabilmekteler."

Eksiklerin farkında olduklarını, bunları tamamlamak için büyük bir gayret sarf edildiğini vurgulayan Erin, kısa zaman içerisinde bu bölgenin daha yaşanabilir hale geleceğinin, ekonomik ve sosyal açıdan vatandaşların ayaklarının üzerinde durabileceklerinden hiçbir endişe duymadığının altını çizdi.

Vali Erin, Hamam Türkmen Lisesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek "Buradaki çocuklarımızın eğitimlerini almak suretiyle gelecekte Tel Abyad ve Suriye'ye hizmet edecek pırıl pırıl gençler yetişsin diye niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Okulun tekrar öğrencilere açılmasında payı olan başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Sekmen olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Erin, Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan TSK ve Suriye Milli Ordusu personeline rahmet diledi.

Konuşmaların ardından ders zili çaldı.

Tel Abyad'da 282 okulda 28 bin, Rasulayn'da 149 okulda 14 bin öğrenci eğitim alıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.