Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yanı sıra Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, inşaatı yapacak YDA Group'un temsilcisi Adnan Kovuk ile diğer yetkililer açılan şantiyeyi ziyaret etti.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği hastanenin şantiyesi açıldı

Rama, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı görüntülü paylaşımda, Fier'deki bölgesel hastanenin şantiyesinin açıldığını belirtti. Burada 3 vardiya çalışılacağını kaydeden Rama, inşa sürecine 3 ay boyunca 1200 iş gücünün katılacağını bildirdi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Manastirliu da hastanenin projesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile ekipman ve araç gereçler hakkındaki tüm teknik detayları da tamamladıklarını ifade etti.

Mobilya ve tıbbi ekipman konusundaki tüm ayrıntıları belirleyecek ilgili anlaşmanın Bakanlar Kuruluna gideceğine söyleyen Manastirliu, "Hizmetler her iki tarafın uzmanları tarafından tanımlandı. Ayrıca, hastaneyi yönetmeye gelecek Türk ekibi de dahil olmak üzere ikili yönetim şekilleri de tanımlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Altyapı ve Enerji Bakanı Balluku ise bölgede toprağı olan ailelerin mallarının kamulaştırıldığı bilgisini paylaşarak, Fier Belediyesi ile tam iş birliğinde, ailelerin de anlayışıyla süreci tamamladıklarını belirtti.

Şirket temsilcisi Kovuk da çalışmaları mümkün olan en kısa zaman gerçekleştireceklerini, hızlı ve etkili şekilde hareket edeceklerini bildirdi.