Türkiye'den Yunanistan'a sürpriz davet!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıslı mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

İki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Bunu bütün kesimlere anlatmalıyız. Son günlerde Avrupa’ya yaptığım seyahatlerde de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gerçekleştirdiği görüşmede de bu konu gündeme geldi. İki devletin çözümün neden olması gerektiğini tüm tezlerimizle beraber anlatacağız.

52 yıldır iyi niyetle yaklaştık. Olmadı, olmayacak olanı da zorlamaya gerek yok.Doğu Akdeniz konferansına KKTC katılmazsa Güney Kıbrıs’ın da katılmasına izin vermeyiz.Kapalı Maraş’ın açılması sürüyor. Önce kamusal alanlar açılmaya başlandı.

YUNANİSTAN'A SÜRPRİZ DAVET

Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz. Ev sahibi biziz. Bu bir davettir. Umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez. Biz tüm meseleleri görüşmeye hazırız

ERTUĞRULOĞLU: SÜREÇ BİTTİ

Ertuğruloğlu da Kıbrıs meselesinde toplumlar arası görüşmeler sürecinin bittiğini belirterek "Federasyonu görüşmek söz konusu değildir" ifadesini kullandı.