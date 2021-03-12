Türkiye'den Yunanistan'a FETÖ propagandası tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da FETÖ propagandası yapılması hakkındaki soruya cevap verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Vahim bir gelişmedir"

"Yunanistan’da gerçekleşen çevrimiçi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün aleni propagandası yapılmıştır. FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir."

"FETÖ darbeci bir uluslararası terör örgütüdür"

"FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2000’den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir."

"Yunanistan FETÖ üyeleri için güvenli bir liman"

"Hal böyleyken, Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbetçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan’da FETÖ’nün yanısıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir."

"Yunanistan’ı ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz"

"Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz."