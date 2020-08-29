Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Doğu Akdeniz'de geri adım yok

Türkiye Doğu Akdeniz için yeni Navtex kararı aldı. Bölgede 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı ilan edildi. Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları da 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.