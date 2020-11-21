Türkiye'den yeni NAVTEX

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için yeni Navtex ilan edildi. Bu kapsamda Oruç Reis'in görev süresinin 29 Kasım'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için yeni bir adım daha geldi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

ATAMAN VE CENGİZHAN GEMİLERİ EŞLİK EDECEK

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek. Oruç Reis'in daha önce 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

TAM DONANIMLI VE ÇOK AMAÇLI ENDER ARAŞTIRMA GEMİLERİNDEN BİRİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.