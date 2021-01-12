Türkiye'den WhatsApp'a karşı ikinci hamle!

WhatsApp'ın kullanıcılara zorunlu kıldığı ve büyük tepkiler çeken yeni gizlilik sözleşmesine karşı Türkiye'den hamle üstüne hamle geliyor.

Dün Rekabet Kurulu'nun Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatarak ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurması ardından bugün de KVKK toplantısından yeni bir karar çıktı.

WHATSAPP'A RESEN İNCELEME BAŞLATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.