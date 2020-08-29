Türkiye'den vur emri! Yetki gemi komutanında

Gemi komutanları, Oruç Reis ya da savaş gemilerine olası bir tacizde Ankara'ya sormaksızın anında karşılık verebilecek.

Doğu Akdeniz'de gerilim sahada fiili atışlı tatbikatlar üzerinden gövde gösterisine dönüşürken, diplomasiyi gölgeleyebilecek kaza ihtimali de her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev sahasına yönelik tatbikat hamlesinin ardından Kıbrıs güneyinde dün de devam eden tatbikatlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) batılı ortaklarıyla gövde gösterisine dönüştürüldü. Türkiye bu süreçte ardı ardına ilan ettiği NAVTEX'lerle Oruç Reis'in donanma unsurları eşliğindeki faaliyetlerinin devamına karar verdi. Üstelik 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacağı duyurulan atış eğitimleri de silahların gerekirse düşmana yönelik ateşlenebileceği mesajını herkese iletmiş oldu.

ANKARA'YA BİLDİRMEDEN "VUR" EMRİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Öte yandan, Oruç Reis başta olmak üzere Türkiye'nin araştırma ve sondaj platformlarına yönelen tehdidin arttığı bu süreçte Doğu Akdeniz'deki angajman seviyesi de gemi komutanına kadar indirildi. Mevcut durumda, bölgede görev yapan gemilerin komutanları olası tacizlere anında karşılık verecek. Doğu Akdeniz'deki gemilerin komutanları özellikle şu günlerde Ankara'ya bildirmeksizin hareket edebilecek.