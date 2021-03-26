Türkiye'den Süveyş Kanalı açıklaması!

Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gerek duyulursa Türkiye'nin bölgeye kurtarma gemisi gönderebileceğini söyledi.

GÜNLÜK ZARARI 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Süveyş Kanalı'ndan geçerken yan dönen ve kanalı kapatan Evergiven adlı gemi nedeniyle dünya deniz ticareti zor günler geçiriyor. Yaklaşık dört futbol sahasının uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor. Olayın dünya deniz ticaretine günlük zararının 10 milyar dolara yaklaştığı açıklandı.