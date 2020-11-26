Türkiye'den Suriye'ye yeni operasyon mesajı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'nin sızmalarını değerlendiren Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, yeni bir operasyonun yakın zamanda olacağını iddia etti.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Yaklaşan bir sınır ötesi operasyon var bence, Barış Pınarı bölgesinde insanların evlerine ekmek götürebildiği bir hava var. Neredeyse hergün burada sızma girişimleri oluyor. Burayı kan gölüne çevirmek istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kafalarına kafalarına vuracağız diyor. Ben terör bataklığını kurutacağımıza eminim, bu bataklığın temizlenmesi lazım.

ABD ve Rusya burada yapmaları gerekeni yapmadı. Sürekli süreci uzattı. Cumhurbaşkanımız Suriye ile ilgili mesajlar yolladı ancak kimse bir adım atmadı. Bu açıdan ben önümüzdeki günlerde bir operasyonun geleceğini düşünüyorum. Neşteri yaraya vurup bu işi kökünden tamamlamalısınız. Irak'ta merkezi hükümetle de bir operasyonun yapılacağını düşünüyorum.