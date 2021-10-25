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Türkiye'den Sudan'daki darbe girişimine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki darbe girişimine ilişkin, "Sudan’da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki darbe teşebbüsüyle ilgili açıklama yaptı.

"Darbe teşebbüsü haberlerini endişeyle karşılıyoruz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sudan’da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan’da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz."

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