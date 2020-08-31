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Türkiye'den Rusya'ya kritik Libya ziyareti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.

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