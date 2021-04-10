Türkiye'den Rusya'ya Boğazlar'dan geçecek ABD savaş gemileri hakkında bildirim

Sputnik'e konuşan bir elçilik yetkilisi, "ABD, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafı olarak sözleşmede Karadeniz'e giriş için öngörülen prosedürleri yerine getirdi. Türkiye, sözleşmeye uygun olarak Montrö'nün taraflarına ABD savaş gemilerinin Akdeniz'den Karadeniz'e gideceğini ve geri döneceğini bildirdi" dedi.

Daha önce Türk Dışişleri kaynakları, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Kaynaklar, iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığını da aktarmıştı.