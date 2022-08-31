Türkiye'den Pakistan'a yardım taşıyan uçaklar 9'a ulaştı

İçişleri Bakanlığı, sel felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda Pakistan'a gönderilen yardımlara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Buna göre, bugün itibarıyla Türkiye'den Pakistan'a 9 uçak ve 1 İyilik Treni vasıtasıyla 7 bin 120 aile tipi çadır, 7 bin 990 battaniye ve yastık, 11 bin 314 gıda kolisi, 2 bin bebek maması ve hijyen paketi, 1320 koli giyim malzemesi, 426 bin birim tıbbi malzeme, 1008 birim mutfak seti, 50 motorlu bot, 3 bin 935 birim muhtelif gıda gönderildi.

Öte yandan, yarın 2. İyilik Treni ile de 2 bin aile tipi çadır, 21 bin 50 battaniye, 4 bin 32 mutfak seti, 2 bin 808 gıda kolisi, 14 bin birim muhtelif gıda ürününün de Pakistan'a sevk edilmesi planlanıyor.

Bu arada bölgede, 11 AFAD personeli, 3 kişilik sağlık ekibi ve 6 sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere Türkiye'den 20 kişi görev yapıyor.