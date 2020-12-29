Türkiye'den olağanüstü diplomasi

Türkiye, yürüttüğü insan odaklı dış politika doğrultusunda bu yıl, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uluslararası dayanışmada öncü rol üstlenmenin yanı sıra sahada ve masada güçlü varlık göstermeye, bölgesel ve uluslararası temaslarını yüz yüze ve dijital platformlarda yürütmeye devam etti.

Kovid-19'la mücadele ve sağlık alanında uluslararası iş birliğiyle Ege, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya gibi milli çıkarların ön planda olduğu konular yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ön plana çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ikili, bölgesel ve uluslararası konularda telefon diplomasisi ve yüz yüze temaslar hız kesmezken, özellikle dünya genelinde Kovid-19 tedbirlerinin arttırıldığı mart ve nisan aylarından itibaren diplomatik görüşmeler yerini telefon diplomasisine, telekonferanslara ve video konferanslara bıraktı.

Çavuşoğlu yılın ilk günlerinde Irak'ı ziyaret etti

Bu yılın ilk günlerindeki en önemli gelişmelerden biri, 2 Ocak'ta Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edilmesi oldu.

Libya tezkeresinin, Türkiye'nin çıkarlarının korunması için önemli olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile de konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmesi üzerine, Çavuşoğlu, 4 Ocak'ta İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, buna ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefon görüşmeleri yaptı.

ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde Çavuşoğlu, 9 Ocak'ta Irak'ı ziyaret etti. Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'le temaslarda bulundu.

Güney Sudan, Cezayir, İtalya ile temaslar

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil, 6 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret etti ve düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, aynı gün resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, mevkidaşı Sabri Bukadum'la ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini 7 Ocak'ta yaptı. İstanbul'da bir araya gelen Çavuşoğlu ve Di Maio, ikili ilişkiler ile Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye'nin Libya'da barışın tesisine yönelik çabaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 8 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının da katılımıyla görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. İki mevkidaş, Erdoğan ve Putin'in Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla 13 Ocak'ta Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'da toplantı düzenlendi.

Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde 8 saat süren diplomasi trafiğinin sonunda ateşkes için uzlaşılan metni, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac imzaladı ancak ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Türkiye ayrıca Almanya ve İtalya gibi ülkelerin girişimiyle Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci'ne destek veren ülkelerin başında geldi. Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Çavuşoğlu, toplantı kapsamında İtalyan ve ABD'li mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Davos'ta yoğun diplomasi trafiği

İsviçre'nin Davos kasabasında 21 Ocak'ta 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) düzenlendi. Çavuşoğlu, Davos'ta Türkiye'nin görünürlüğünü artırmak için kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti, NATO'nun geleceği, Orta Doğu ve Afrika ile Avrasya'ya dair çeşitli oturumlara katıldı.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra birçok devlet başkanı, başbakan ve mevkidaşıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Davos'taki temasların ardından Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika ülkeleri Cezayir, Gambiya ve Senegal'e 26 Ocak'ta başlayan üç günlük resmi ziyaretine de eşlik etti.

AB'deki muhataplara genişleme konusunda mektup

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği'ndeki (AB) muhataplarına, "AB'nin genişleme politikasında izleyeceği yöntemlerin gözden geçirilmesine yönelik tartışmalara katkı sağlaması amacıyla" mektup gönderdiği bildirildi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya 31 Ocak'ta resmi ziyarette bulundu. Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın AB içinde Türkiye'ye yönelik olumlu tutumundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şubatta toplantılar ve karşılıklı ziyaretler sürdü

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısı 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'da düzenlendi. Çavuşoğlu toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının "ilhak planı ve satış belgesi" olduğunu belirterek, İİT içinde Filistin ile ilgili kararları destekler görünüp bunun aksine hareket edenleri ilkeli davranmaya davet etti.

Toplantı kapsamında Cidde'de bulunan Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ve Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Hitti ile görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 3 Şubat'ta Ankara'yı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik 4 Şubat'ta toplantı düzenledi.

AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle de 5 Şubat'ta bir araya gelen Çavuşoğlu, buradaki hitabında Kıbrıs Türklerinin varlığının inkar edilmesi durumunda, AB atacağı her menfi adıma karşılık verileceğini söyledi.

Aynı gün, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, burada Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Dostluk" nişanıyla taltif edildi.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 7 Şubat'ta Ankara'ya yaptığı ziyarette Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, Türkiye'nin Avrupa'da birçok hususu etkileyecek son derece önemli politikalara liderlik edebilecek bir ülke olduğunu söyledi.

Türk ve Rus heyetleri, İdlib meselesine ilişkin 8 ve 10 Şubat'ta Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelerin ikinci turunu 17-18 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştiren heyetler, 26-27 Şubat'ta Ankara'da yeniden toplandı.

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar 10 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etti. Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında Cerar, Türkiye ile AB arasındaki yakın iş birliğinin gelecekte de artarak sürmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, 11 Şubat'ta Karadağ'ın başkenti Podgorica ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Tiran'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile 12 Şubat'ta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 14 Şubat'ta düzenlenen 56. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çeşitli toplantılara katıldı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas başta olmak üzere 25 ikili görüşmede bulundu.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç 19 Şubat'ta Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

İdlib'de rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik 27 Şubat'taki hava saldırısında 33 askerin şehit olması üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek mesajlarını iletti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko da Çavuşoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile de görüştü. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pompeo ile İdlib'deki son durumu değerlendirdiklerini bildirdi. Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edildi.

Kovid-19'a karşı tedbirler diplomaside dijital dönemi hızlandırdı

Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile 2 Mart'ta Ankara'da görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasından sonra 3 Mart'ta ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 4 Mart'ta Türkiye'ye gelerek Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda görüştü. Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020'de saat 00.01'den itibaren durdurulmasında anlaştığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile de 6 Mart'ta İstanbul'da bir araya geldi.

Kovid-19'a ilişkin koordinasyon ve destek merkezi kuruldu

Şubatta Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki Çin'in Vuhan kentine giden askeri uçak, 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişiyi Ankara'ya getirmişti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, 14 Mart'ta 08.00'den itibaren tüm hudut kapılarını, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı. Ancak yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmelerine yönelik geniş çapta çalışma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, Kovid-19'a ilişkin 24 saat hizmet veren bir koordinasyon ve destek merkezi kuruldu.

Çavuşoğlu, salgından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçi ve başkonsoloslarla 16 Mart'ta video konferans yöntemiyle görüşerek, bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 27-29 Mart'ta Antalya'da düzenlenmesi öngörülen "Antalya Diplomasi Forumu", Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilgili diğer makamların Kovid-19'a ilişkin tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 6 Mart'ta başka bir tarihe ertelendi.

Türkiye, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi sürecini yürütürken, birçok ülkeye de sağlık malzemesi desteğinde bulundu. Türkiye'nin Kovid-19'a karşı dayanışma kapsamında İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerine yolladığı tıbbi malzemelerin ardından, Türkiye'ye NATO dahil birçok yerden yoğun teşekkür mesajları geldi.

Ülkeler arası iletişimde telefon, telekonferans ve video konferanslar ön plana çıktı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dünya genelinde yüz yüze yapılan ikili ve çoklu görüşmelerin yerini telefon, telekonferans ve video konferanslar aldı.

NATO Dışişleri Bakanları, tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle toplandı. Çavuşoğlu, 2 Nisan'da katıldığı NATO Video Konferans Toplantısı'nda, Türkiye'nin caydırıcılığının takviyesine yönelik NATO'dan somut destek beklentilerini yineledi.

Çavuşoğlu, Kanada, Almanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Afrika, Peru ve Singapur'dan mevkidaşlarıyla Kovid-19 salgınıyla mücadele, tıbbi malzemenin temin ve tedariki konusunda 7 Nisan'da telekonferans görüşmesi yaptı.

Nisan ayında Çavuşoğlu, aralarında İran, Kanada, Malezya, Ürdün, Venezuela, Lübnan, Tunus, Kuveyt, Rusya dışişleri bakanlarının da yer aldığı birçok mevkidaşıyla ikili görüşmelerini telefonla ve dijital ortamda yürüttü.

Bakan Çavuşoğlu, 22 Nisan'da telekonferans yöntemiyle katıldığı Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye bağlamında Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi görüştü.

Aynı gün Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, salgınla etkin mücadelede atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle, Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. toplantısı da telekonferans yöntemiyle 28 Nisan'da yapıldı.

Çavuşoğlu, 29 Nisan'da Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin Çavuşoğlu, 87 başkonsolos ve 7 yurt içi temsilciyle video konferans yoluyla yaptığı görüşmeleri 6 Mayıs'ta tamamladı.

Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas başta olmak üzere birçok mevkidaşıyla telefon diplomasisine mayıs ayında da devam etti.

Çavuşoğlu, Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla 12 Mayıs'ta düzenlenen G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı, 14 Mayıs'ta da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu

Mart ayında Kovid-19 nedeniyle yüz yüze yapılması ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk etkinliği, "Dijital Diplomasi" temasıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

Uluslararası Barış Enstitüsü (International Peace Institue) iş birliğinde, "Kovid-19 Salgınının Çatışma Dinamikleri ve Arabuluculuk Üzerindeki Etkileri" konulu video konferansa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) Başkanı Terje Rod-Larsen de katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu, yıl boyunca önemli konukların katılımıyla dijital ortamda etkinliklerini sürdürdü.

Türkiye-Almanya-İngiltere-Fransa Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla yapıldı

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 19 Mayıs'ta video konferans yoluyla bir araya gelerek, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Bakanlar toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 17 Mart'ta video konferans yöntemiyle yaptığı "Dörtlü Zirve"nin sonuçlarını takip amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Normalleşemeye yönelik adımlar

Haziran ayında da diplomasi trafiğinde ikili, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme sürecinin nasıl olacağına yönelik görüşmeler ana başlık oldu.

Mevkidaşlarıyla telefon diplomasisine devam eden Çavuşoğlu, Ege ve Doğu Akdeniz, Libya, Suriye gibi gündemin ilk sıralarındaki konulara ilişkin Türkiye'nin tutumunu dile getirirken, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı güvenli seyahat ve konaklama için gerekli tüm tedbirleri aldığını da bildirdi.

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun çevrim içi etkinliğinde, Türkiye'nin 9 Haziran'a kadar Kovid-19 nedeniyle sağlık ekipmanı yardımı isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını görüşmek üzere 10 Haziran'da çevrim içi düzenlenen İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na da katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etti. Çavuşoğlu ve Zarif, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren açılmasının planlandığını bildirdi. Zarif de salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır 17 Haziran'da seçildi.

Çavuşoğlu, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta 17 Haziran'da Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Görüşmelerde, petrol ve altyapı yatırımları, Libya'nın güvenliği, Libya güvenlik güçlerinin eğitimi, deniz yetki alanları ve Libya'daki krizin çözülmesine yönelik çabalar gibi konuların ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, 19 Haziran'da Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın Dışişleri Bakanları ile video konferans toplantısına katıldı.

Aynı gün, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Ankara'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında, Libya'da kalıcı barış ve sonuç verici siyasi süreç için İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Di Maio da Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes istediklerini belirtti.

Türkiye, yılın ikinci altı ayında Almanya, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Malta ve Bangladeş dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gibi çok sayıda önemli konuğu ağırladı.

Yılın ikinci altı ayının ilk günlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Astana formatında "Suriye" konulu Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı"na katıldı.

20-22 Temmuz’da Nijer, Togo ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ve Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin yanı sıra Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve mevkidaşı Simeon Oyono Esono Angue ile görüştü.

Çavuşoğlu, temmuzda Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ağustosta Lübnan'a dayanışma ziyareti gerçekleştirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere 6 Ağustos'ta Malta ve Libya'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Seyyale, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'daki patlamanın ardından Lübnan halkıyla dayanışma göstermek ve yardımları koordine etmek amacıyla Lübnan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyaretinde Oktay'a eşlik etti.

Çavuşoğlu, 11 Ağustos'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve 25 Ağustos'ta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, 14 Ağustos'ta ise resmi ziyaret kapsamında İsviçre'ye giderek, mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 16-18 Ağustos’ta Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela’yı ziyaret etti. Diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere gittiği Venezuela'da Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Maduro ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşmeler yaptı.

Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelen Çavuşoğlu, bunun yanı sıra Dominik Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile de görüştü. Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ve mevkidaşı Claude Joseph ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, 26 Ağustos'ta Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubunun ilk toplantısı vesilesiyle Moldova'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada mevkidaşı Oleg Tsulya, dönemin Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Başbakan İon Chicu ile temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 27 Ağustos'ta Gagauz Özerk Yeri'nde Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun resmi açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, eylülde 3 Batı Afrika ülkesini ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, 1 Eylül'de Ankara'da Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, 4 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 8 Eylül'de de Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu bakanlıkta ağırladı.

9-11 Eylül’de Mali, Gine Bissau ve Senegal'e ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, bu ülkelerde devlet başkanı, başbakan ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunmasının yanı sıra Türk iş insanları ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 Eylül'de Senegal'in başkenti Dakar'da yeni elçilik binasının temelini attı.

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile 12 Eylül'de Antalya'da görüşen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malta'da önemli miktarda yatırım yapan bir ülke olduğuna işaret ederek, Türk firmalarının bu ülkede çok önemli projeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le 14 Eylül'de Ankara'da bir araya gelen Çavuşoğlu, inşası tamamlanan büyükelçilik binasının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 29 Eylül'deki BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na telekonferans yoluyla katılarak, Türkiye'nin, çok taraflı iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan tüm uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği mesajını verdi.

Ekimde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geldi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 5 Ekim'de Türkiye'ye geldi ve Çavuşoğlu ile görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Stoltenberg ve heyetinin kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'la olan dayanışmasını ve desteğini göstermek için 6 Ekim'de bu ülkeyi ziyaret etti. Burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 7 Ekim'de Kuveyt ve Katar'a gitti. Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Kuveyt'te hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere 7 Ekim'de Slovakya’ya giden Çavuşoğlu, burada Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesinde şehit olan Türk askerleri için yapılan Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, bu ülkede Yunanistan, Almanya, Macaristan, Kazakistan, Slovakyalı mevkidaşlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye ile Japonya arasında teknik iş birliği faaliyet ve projelerine hız kazandırmak amacıyla 13 Ekim'de Ankara'da Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Aynı gün, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İsveçli mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu, 2019'da iki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 16 Ekim'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü’nde ağırladı.

Heyetler arası görüşmenin ardından yayımlanan bildiride, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme arzusu teyit edildi. Bildiride ayrıca 3 Şubat'ta Kiev'de gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirgesinde yer alan anlaşmaların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı resmi törenle karşıladı.

Katar Emiri Al Sani kasımda Türkiye'yi ziyaret etti

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, 3 Kasım'da Türkiye'ye geldi. Çavuşoğlu ve mevkidaşının katılımıyla Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu 4 Kasım'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 130. Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, 5 Kasım'daki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı vesilesiyle, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, burada Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Tahiri ile de görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Kasım'da Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Aynı gün Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Merkezi Mekanizması Toplantısı'na iştirak eden Çavuşoğlu, burada Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersekli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tsulya ile 7 Kasım'da da Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, 8 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bakü'de görüşerek, hem Azerbaycan'ın Bayrak Günü hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince işgal altındaki Şuşa kentinin geri alınmasından dolayı Aliyev'i kutladı.

Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 9 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teşrif ettiği 12. Büyükelçiler Konferansı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, 10 Kasım'da Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, 12 Kasım'da ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 19 Kasım'da Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, 21 Kasım'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım'da KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 46 yıldır kapalı tutulan ve alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Türkiye’ye geldi.

Çavuşoğlu, 27 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Nijer’in başkenti Niamey'e gitti. Çavuşoğlu, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan, Bosna Hersek, Somali, Senegal ve Tunuslu mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Aralıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret etti

Çavuşoğlu, 1 Aralık'ta video telekonferans yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Konferansta, NATO'nun gündemindeki konuların yanı sıra Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya konusu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu aralıkta "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü çevrim içi gerçekleştirilen TRT World Forum 2020'de, "Kovid-19 Sonrası Dış İlişkiler ve Devletlerarası İlişkilerde Yeni Gerçekler" başlıklı oturuma, video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na ve Küresel Umut Festivali kapsamında yapılan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"na görüntülü olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 9-10 Aralık'ta Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Burada imzalanan protokolle, Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceği duyuruldu.

Çavuşoğlu, Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde'nin yemin törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Akar, burada mevkidaşlarıyla "2+2" formatındaki toplantıya katıldı.

20-22 Aralık'ta Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 23 Aralık'ta, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le ve Başbakan Şeyh Hasina ile görüştü. Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreni yapıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun aralıkta Ankara'da ağırladığı yabancı devlet yetkilileri arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el Mişri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji gibi isimler bulunuyor.

Türkiye, yürüttüğü insan odaklı dış politika doğrultusunda bu yıl, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uluslararası dayanışmada öncü rol üstlenmenin yanı sıra sahada ve masada güçlü varlık göstermeye, bölgesel ve uluslararası temaslarını yüz yüze ve dijital platformlarda yürütmeye devam etti.

Kovid-19'la mücadele ve sağlık alanında uluslararası iş birliğiyle Ege, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya gibi milli çıkarların ön planda olduğu konular yılın ilk ve ikinci çeyreğinde ön plana çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Yılın ilk iki ayında ikili, bölgesel ve uluslararası konularda telefon diplomasisi ve yüz yüze temaslar hız kesmezken, özellikle dünya genelinde Kovid-19 tedbirlerinin arttırıldığı mart ve nisan aylarından itibaren diplomatik görüşmeler yerini telefon diplomasisine, telekonferanslara ve video konferanslara bıraktı.

Çavuşoğlu yılın ilk günlerinde Irak'ı ziyaret etti

Bu yılın ilk günlerindeki en önemli gelişmelerden biri, 2 Ocak'ta Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edilmesi oldu.

Libya tezkeresinin, Türkiye'nin çıkarlarının korunması için önemli olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile de konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmesi üzerine, Çavuşoğlu, 4 Ocak'ta İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, buna ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefon görüşmeleri yaptı.

ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde Çavuşoğlu, 9 Ocak'ta Irak'ı ziyaret etti. Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdülmehdi ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'le temaslarda bulundu.

Güney Sudan, Cezayir, İtalya ile temaslar

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil, 6 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret etti ve düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, aynı gün resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gitti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, mevkidaşı Sabri Bukadum'la ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini 7 Ocak'ta yaptı. İstanbul'da bir araya gelen Çavuşoğlu ve Di Maio, ikili ilişkiler ile Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya geldi.

Türkiye'nin Libya'da barışın tesisine yönelik çabaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 8 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreninin ardından iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının da katılımıyla görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı. İki mevkidaş, Erdoğan ve Putin'in Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümü konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla 13 Ocak'ta Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'da toplantı düzenlendi.

Türk ve Rus heyetlerinin gözetiminde 8 saat süren diplomasi trafiğinin sonunda ateşkes için uzlaşılan metni, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac imzaladı ancak ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Türkiye ayrıca Almanya ve İtalya gibi ülkelerin girişimiyle Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci'ne destek veren ülkelerin başında geldi. Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Çavuşoğlu, toplantı kapsamında İtalyan ve ABD'li mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Davos'ta yoğun diplomasi trafiği

İsviçre'nin Davos kasabasında 21 Ocak'ta 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) düzenlendi. Çavuşoğlu, Davos'ta Türkiye'nin görünürlüğünü artırmak için kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti, NATO'nun geleceği, Orta Doğu ve Afrika ile Avrasya'ya dair çeşitli oturumlara katıldı.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra birçok devlet başkanı, başbakan ve mevkidaşıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Davos'taki temasların ardından Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika ülkeleri Cezayir, Gambiya ve Senegal'e 26 Ocak'ta başlayan üç günlük resmi ziyaretine de eşlik etti.

AB'deki muhataplara genişleme konusunda mektup

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği'ndeki (AB) muhataplarına, "AB'nin genişleme politikasında izleyeceği yöntemlerin gözden geçirilmesine yönelik tartışmalara katkı sağlaması amacıyla" mektup gönderdiği bildirildi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya 31 Ocak'ta resmi ziyarette bulundu. Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın AB içinde Türkiye'ye yönelik olumlu tutumundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şubatta toplantılar ve karşılıklı ziyaretler sürdü

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısı 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'da düzenlendi. Çavuşoğlu toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının "ilhak planı ve satış belgesi" olduğunu belirterek, İİT içinde Filistin ile ilgili kararları destekler görünüp bunun aksine hareket edenleri ilkeli davranmaya davet etti.

Toplantı kapsamında Cidde'de bulunan Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ve Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Hitti ile görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 3 Şubat'ta Ankara'yı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik 4 Şubat'ta toplantı düzenledi.

AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle de 5 Şubat'ta bir araya gelen Çavuşoğlu, buradaki hitabında Kıbrıs Türklerinin varlığının inkar edilmesi durumunda, AB atacağı her menfi adıma karşılık verileceğini söyledi.

Aynı gün, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, burada Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Dostluk" nişanıyla taltif edildi.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, 7 Şubat'ta Ankara'ya yaptığı ziyarette Çavuşoğlu ile bir araya gelerek, Türkiye'nin Avrupa'da birçok hususu etkileyecek son derece önemli politikalara liderlik edebilecek bir ülke olduğunu söyledi.

Türk ve Rus heyetleri, İdlib meselesine ilişkin 8 ve 10 Şubat'ta Ankara'da bir araya geldi. Görüşmelerde, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Görüşmelerin ikinci turunu 17-18 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştiren heyetler, 26-27 Şubat'ta Ankara'da yeniden toplandı.

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar 10 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etti. Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında Cerar, Türkiye ile AB arasındaki yakın iş birliğinin gelecekte de artarak sürmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, 11 Şubat'ta Karadağ'ın başkenti Podgorica ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Tiran'da Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile 12 Şubat'ta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 14 Şubat'ta düzenlenen 56. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çeşitli toplantılara katıldı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas başta olmak üzere 25 ikili görüşmede bulundu.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç 19 Şubat'ta Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

İdlib'de rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik 27 Şubat'taki hava saldırısında 33 askerin şehit olması üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye'ye destek mesajlarını iletti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko da Çavuşoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi.

ABD ile Taliban arasında barış sürecini başlatacak anlaşmanın imza törenine katılmak üzere 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile de görüştü. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pompeo ile İdlib'deki son durumu değerlendirdiklerini bildirdi. Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından da kabul edildi.

Kovid-19'a karşı tedbirler diplomaside dijital dönemi hızlandırdı

Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile 2 Mart'ta Ankara'da görüştü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasından sonra 3 Mart'ta ilk kez Türkiye'yi ziyaret etti.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 4 Mart'ta Türkiye'ye gelerek Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart'ta Kremlin Sarayı'nda görüştü. Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020'de saat 00.01'den itibaren durdurulmasında anlaştığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile de 6 Mart'ta İstanbul'da bir araya geldi.

Kovid-19'a ilişkin koordinasyon ve destek merkezi kuruldu

Şubatta Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki Çin'in Vuhan kentine giden askeri uçak, 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişiyi Ankara'ya getirmişti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, 14 Mart'ta 08.00'den itibaren tüm hudut kapılarını, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı. Ancak yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmelerine yönelik geniş çapta çalışma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, Kovid-19'a ilişkin 24 saat hizmet veren bir koordinasyon ve destek merkezi kuruldu.

Çavuşoğlu, salgından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçi ve başkonsoloslarla 16 Mart'ta video konferans yöntemiyle görüşerek, bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 27-29 Mart'ta Antalya'da düzenlenmesi öngörülen "Antalya Diplomasi Forumu", Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilgili diğer makamların Kovid-19'a ilişkin tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 6 Mart'ta başka bir tarihe ertelendi.

Türkiye, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi sürecini yürütürken, birçok ülkeye de sağlık malzemesi desteğinde bulundu. Türkiye'nin Kovid-19'a karşı dayanışma kapsamında İspanya ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerine yolladığı tıbbi malzemelerin ardından, Türkiye'ye NATO dahil birçok yerden yoğun teşekkür mesajları geldi.

Ülkeler arası iletişimde telefon, telekonferans ve video konferanslar ön plana çıktı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dünya genelinde yüz yüze yapılan ikili ve çoklu görüşmelerin yerini telefon, telekonferans ve video konferanslar aldı.

NATO Dışişleri Bakanları, tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle toplandı. Çavuşoğlu, 2 Nisan'da katıldığı NATO Video Konferans Toplantısı'nda, Türkiye'nin caydırıcılığının takviyesine yönelik NATO'dan somut destek beklentilerini yineledi.

Çavuşoğlu, Kanada, Almanya, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Endonezya, Fas, Fransa, Güney Afrika, Peru ve Singapur'dan mevkidaşlarıyla Kovid-19 salgınıyla mücadele, tıbbi malzemenin temin ve tedariki konusunda 7 Nisan'da telekonferans görüşmesi yaptı.

Nisan ayında Çavuşoğlu, aralarında İran, Kanada, Malezya, Ürdün, Venezuela, Lübnan, Tunus, Kuveyt, Rusya dışişleri bakanlarının da yer aldığı birçok mevkidaşıyla ikili görüşmelerini telefonla ve dijital ortamda yürüttü.

Bakan Çavuşoğlu, 22 Nisan'da telekonferans yöntemiyle katıldığı Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif ile Suriye bağlamında Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi görüştü.

Aynı gün Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, salgınla etkin mücadelede atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle, Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 7. toplantısı da telekonferans yöntemiyle 28 Nisan'da yapıldı.

Çavuşoğlu, 29 Nisan'da Afrika Birliği'nin düzenlediği "Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı"na katıldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin Çavuşoğlu, 87 başkonsolos ve 7 yurt içi temsilciyle video konferans yoluyla yaptığı görüşmeleri 6 Mayıs'ta tamamladı.

Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas başta olmak üzere birçok mevkidaşıyla telefon diplomasisine mayıs ayında da devam etti.

Çavuşoğlu, Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla 12 Mayıs'ta düzenlenen G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı, 14 Mayıs'ta da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle video konferans yoluyla bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu

Mart ayında Kovid-19 nedeniyle yüz yüze yapılması ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk etkinliği, "Dijital Diplomasi" temasıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

Uluslararası Barış Enstitüsü (International Peace Institue) iş birliğinde, "Kovid-19 Salgınının Çatışma Dinamikleri ve Arabuluculuk Üzerindeki Etkileri" konulu video konferansa Çavuşoğlu'nun yanı sıra Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) Başkanı Terje Rod-Larsen de katıldı.

Antalya Diplomasi Forumu, yıl boyunca önemli konukların katılımıyla dijital ortamda etkinliklerini sürdürdü.

Türkiye-Almanya-İngiltere-Fransa Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla yapıldı

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 19 Mayıs'ta video konferans yoluyla bir araya gelerek, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Bakanlar toplantısının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 17 Mart'ta video konferans yöntemiyle yaptığı "Dörtlü Zirve"nin sonuçlarını takip amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Normalleşemeye yönelik adımlar

Haziran ayında da diplomasi trafiğinde ikili, bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme sürecinin nasıl olacağına yönelik görüşmeler ana başlık oldu.

Mevkidaşlarıyla telefon diplomasisine devam eden Çavuşoğlu, Ege ve Doğu Akdeniz, Libya, Suriye gibi gündemin ilk sıralarındaki konulara ilişkin Türkiye'nin tutumunu dile getirirken, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı güvenli seyahat ve konaklama için gerekli tüm tedbirleri aldığını da bildirdi.

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun çevrim içi etkinliğinde, Türkiye'nin 9 Haziran'a kadar Kovid-19 nedeniyle sağlık ekipmanı yardımı isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını görüşmek üzere 10 Haziran'da çevrim içi düzenlenen İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na da katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etti. Çavuşoğlu ve Zarif, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren açılmasının planlandığını bildirdi. Zarif de salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır 17 Haziran'da seçildi.

Çavuşoğlu, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta 17 Haziran'da Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Görüşmelerde, petrol ve altyapı yatırımları, Libya'nın güvenliği, Libya güvenlik güçlerinin eğitimi, deniz yetki alanları ve Libya'daki krizin çözülmesine yönelik çabalar gibi konuların ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, 19 Haziran'da Vişegrad Dörtlüsü (V4) ülkeleri Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın Dışişleri Bakanları ile video konferans toplantısına katıldı.

Aynı gün, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Ankara'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında, Libya'da kalıcı barış ve sonuç verici siyasi süreç için İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi. Di Maio da Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes istediklerini belirtti.

Türkiye, yılın ikinci altı ayında Almanya, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Malta ve Bangladeş dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gibi çok sayıda önemli konuğu ağırladı.

Yılın ikinci altı ayının ilk günlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Astana formatında "Suriye" konulu Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı"na katıldı.

20-22 Temmuz’da Nijer, Togo ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ve Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin yanı sıra Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve mevkidaşı Simeon Oyono Esono Angue ile görüştü.

Çavuşoğlu, temmuzda Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ağustosta Lübnan'a dayanışma ziyareti gerçekleştirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere 6 Ağustos'ta Malta ve Libya'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Seyyale, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'daki patlamanın ardından Lübnan halkıyla dayanışma göstermek ve yardımları koordine etmek amacıyla Lübnan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyaretinde Oktay'a eşlik etti.

Çavuşoğlu, 11 Ağustos'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve 25 Ağustos'ta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, 14 Ağustos'ta ise resmi ziyaret kapsamında İsviçre'ye giderek, mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 16-18 Ağustos’ta Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela’yı ziyaret etti. Diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere gittiği Venezuela'da Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Maduro ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşmeler yaptı.

Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelen Çavuşoğlu, bunun yanı sıra Dominik Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile de görüştü. Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ve mevkidaşı Claude Joseph ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, 26 Ağustos'ta Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubunun ilk toplantısı vesilesiyle Moldova'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada mevkidaşı Oleg Tsulya, dönemin Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Başbakan İon Chicu ile temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 27 Ağustos'ta Gagauz Özerk Yeri'nde Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun resmi açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, eylülde 3 Batı Afrika ülkesini ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, 1 Eylül'de Ankara'da Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, 4 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 8 Eylül'de de Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu bakanlıkta ağırladı.

9-11 Eylül’de Mali, Gine Bissau ve Senegal'e ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, bu ülkelerde devlet başkanı, başbakan ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunmasının yanı sıra Türk iş insanları ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 Eylül'de Senegal'in başkenti Dakar'da yeni elçilik binasının temelini attı.

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile 12 Eylül'de Antalya'da görüşen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malta'da önemli miktarda yatırım yapan bir ülke olduğuna işaret ederek, Türk firmalarının bu ülkede çok önemli projeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le 14 Eylül'de Ankara'da bir araya gelen Çavuşoğlu, inşası tamamlanan büyükelçilik binasının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 29 Eylül'deki BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na telekonferans yoluyla katılarak, Türkiye'nin, çok taraflı iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan tüm uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği mesajını verdi.

Ekimde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geldi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 5 Ekim'de Türkiye'ye geldi ve Çavuşoğlu ile görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Stoltenberg ve heyetinin kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'la olan dayanışmasını ve desteğini göstermek için 6 Ekim'de bu ülkeyi ziyaret etti. Burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 7 Ekim'de Kuveyt ve Katar'a gitti. Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Kuveyt'te hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere 7 Ekim'de Slovakya’ya giden Çavuşoğlu, burada Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesinde şehit olan Türk askerleri için yapılan Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, bu ülkede Yunanistan, Almanya, Macaristan, Kazakistan, Slovakyalı mevkidaşlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye ile Japonya arasında teknik iş birliği faaliyet ve projelerine hız kazandırmak amacıyla 13 Ekim'de Ankara'da Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Aynı gün, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İsveçli mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu, 2019'da iki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 16 Ekim'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü’nde ağırladı.

Heyetler arası görüşmenin ardından yayımlanan bildiride, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme arzusu teyit edildi. Bildiride ayrıca 3 Şubat'ta Kiev'de gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirgesinde yer alan anlaşmaların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı resmi törenle karşıladı.

Katar Emiri Al Sani kasımda Türkiye'yi ziyaret etti

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, 3 Kasım'da Türkiye'ye geldi. Çavuşoğlu ve mevkidaşının katılımıyla Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu 4 Kasım'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 130. Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, 5 Kasım'daki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı vesilesiyle, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, burada Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Tahiri ile de görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Kasım'da Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Aynı gün Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Merkezi Mekanizması Toplantısı'na iştirak eden Çavuşoğlu, burada Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersekli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tsulya ile 7 Kasım'da da Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, 8 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bakü'de görüşerek, hem Azerbaycan'ın Bayrak Günü hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince işgal altındaki Şuşa kentinin geri alınmasından dolayı Aliyev'i kutladı.

Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 9 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teşrif ettiği 12. Büyükelçiler Konferansı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, 10 Kasım'da Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, 12 Kasım'da ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 19 Kasım'da Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, 21 Kasım'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım'da KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 46 yıldır kapalı tutulan ve alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Türkiye’ye geldi.

Çavuşoğlu, 27 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Nijer’in başkenti Niamey'e gitti. Çavuşoğlu, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan, Bosna Hersek, Somali, Senegal ve Tunuslu mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Aralıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret etti

Çavuşoğlu, 1 Aralık'ta video telekonferans yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Konferansta, NATO'nun gündemindeki konuların yanı sıra Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya konusu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu aralıkta "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü çevrim içi gerçekleştirilen TRT World Forum 2020'de, "Kovid-19 Sonrası Dış İlişkiler ve Devletlerarası İlişkilerde Yeni Gerçekler" başlıklı oturuma, video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na ve Küresel Umut Festivali kapsamında yapılan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"na görüntülü olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 9-10 Aralık'ta Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Burada imzalanan protokolle, Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceği duyuruldu.

Çavuşoğlu, Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde'nin yemin törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Akar, burada mevkidaşlarıyla "2+2" formatındaki toplantıya katıldı.

20-22 Aralık'ta Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 23 Aralık'ta, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le ve Başbakan Şeyh Hasina ile görüştü. Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreni yapıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun aralıkta Ankara'da ağırladığı yabancı devlet yetkilileri arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el Mişri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji gibi isimler bulunuyor.