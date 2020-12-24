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Türkiye'den listeye Acun Ilıcalı girdi

Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi.

Dünyaca ünlü Variety Dergisi global medya sektörünün "En Etkili 500 İş İnsanı" listesini açıkladı. 2020 yılında, televizyon, müzik, sinema ve teknoloji gibi tüm eğlence sektöründe en başarılı olmuş isimlerin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi.

Yıllık olarak belirlenen ve dördüncüsü açıklanan Variety Dergisi "En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 341 ABD'li, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok ulustan medya sektörünün zirvesindeki isimler yer buldu.

TÜRKİYE'DEN GİREN TEK İSİM ACUN OLDU

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Netflix'in kurucusu Reed Hastings, The Walt Disney'in CEO'su Robert Chapek, ve Oprah Winfrey gibi birbirinden başarılı ve dünyaca ünlü isimlerin "En Etkili 500 İş İnsanı" arasında belirlendiği listeye Türkiye'den giren tek isim Acun Ilıcalı oldu.

ACUN, 2018 VE 2019'DA DA LİSTEDE YER ALMIŞTI

Acun Ilıcalı yıllık olarak belirlenen global medya sektörünün "En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde 2018 ve 2019 yıllarından sonra üçüncü kez yer aldı.

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