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Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına Libya'ya üst düzey ziyarette bulunması için talimat vermişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ziyaretin bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya’ya resmi ziyarette bulunmaktadır." denildi.

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