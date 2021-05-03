Türkiye'den Libya'ya sürpriz ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerini tamamladı. Akar, buradaki ziyaretin ardından, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LİBYA'YA GİTTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Libya'ya gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız; Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte 3 Mayıs 2021 tarihinde Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.