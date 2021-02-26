Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Bakan Akar, S-400 konusunda ABD'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti, 'S-400 milli bir meseledir, egemenlik hakkımızı kullandık. S-400'leri bahane ederek bir takım kısıtlamalar yoluna gitmek müttefiklik ruhuna uygun değildir" dedi. Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a sert çıktı, "Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 gerilimine değindi, "Egemenlik hakkımızı kullandık." dedi. Akar, ABD'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına değindi, "Bir takım kısıtlamalara gitmek müttefiklik ruhuna uygun değildir" ifadelerini kullandı. Akar, Mavi Vatan tatbikatının başarı ile sürdüğünü ifade etti, Yunanistan'a net mesaj gönderdi: Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız.

DOĞU AKDENİZ MESAJI: MENFAATLERİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz. Kendi haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki menfaatlerimizi korumaya kararlıyız, buna muktediriz. Tatbikatın icrası başarı ile devam etmektedir. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimizin sorumluluğu gereği, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de hareket etmekteyiz.

HOCALI KATLİAMI: AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZ BUGÜN DE, YARIN DA DEVAM EDECEK

Can Kardeşimiz olan Azerbaycan'a desteğimiz bugün devam ediyor, yarın da devam edecek. Tek vatan harekatına milletçe güçlü destek verdik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Hocalı'da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısı, yüreğimizde yaşamaya devam ediyor. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

S-400 TEPKİSİ: MİLLİ MESELEDİR, EGEMENLİK HAKKIMIZI KULLANDIK

Bu milli bir meselesidir, Türkiye egemenlik hakkını kullandı. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. 10 yıl boyunca ABD'ye tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği ve uygun fiyat teklifine yeterli cevap alınmamıştır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.

TSK'DAN İHRAÇLAR

Bugüne kadar 21 bin 194 kişi ihraç edildi.