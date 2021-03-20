Türkiye'den kritik diplomasi hamlesi! Üç yeni eksen çizildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Mısır ile parlamentolar üzerinden ilişkilerin geliştirilmesi için bir planlama yaparak düğmeye bastığı öğrenildi. Aynı şekilde ABD ve AP ile de bir temas trafiğinin geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin uzun süredir hemen hemen hiç ilişkisi bulunmadığı İsrail ile de temasa geçti. Şentop, İsrail Parlamento Başkanı'na bir mektup yazarak, "Filistinlilere aşı yapılmasının insani bir görev olduğunu ve bu konuda inisiyatif alınması gerektiğinin" altını çizdi. İsrail'den henüz mektuba bir yanıt gelmedi.

KRİTİK DİPLOMASİ ATAĞI

Türkiye son yıllarda bazı sorunlar yaşadığı ülkeleri ile ilişkileri ülke menfaatlari doğrultusunda düzene sokmak için arka arkaya adımlar atıyor. Bu alanda diplamasının sağladığı olanakların yanısıra diğer enstrümanların da devreye sokulması için çalışma başlatıldı. Bir süre önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada parlamenter diplomasinin önemli olduğunun altını çizmiş ve Meclis'ten belli konularda devreye girmesini istemişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son dönemde sessiz bir parlamenter diplomasi yürüterek AB, ABD, Mısır ve İsrail ile ilişkilerin rayına girmesi için adımlar attı. Bunun ilk örneği İsrail'de yaşandı. Filistin yönetimi aşı konusunda Türkiye'ye bir kaç kez talepte bulunmuştu. Şentop, İsrail Parlemento Başkanına bir mektup kaleme aldı. Şentop, aşı konusunu gündeme getirip bunun insani bir görev olduğunu, inisiyatif alınması gerektiğinin altını çizdi. Ancak mektuba henüz bir yanıt gelmedi.

YENİ DÖNEM İÇİN ADIMLAR ATILDI

Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlaması için adımlar atılırken, Şentop'un Mısır'la da parlamentolar üzerinden bir girişim başlatmayı plandığı belirtildi. İsrail'le oluşturulan mektup diplomasisinin Mısır'la da kurulması üzerinde duruluyor. ABD'deki yeni dönem ile birlikte parlamentolararası ilişkilerde de yeni bir dönem başlaması için de Meclis'in temas trafiği başlattığı da öğrenildi.