Türkiye'den 'kozmik üs' adımı

Son günlerde WhatsApp'la gündeme gelen kişisel verilerin ticari olarak kullanılması girişimleri, bir süredir fizibilite çalışmaları süren ‘Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşa sürecini hızlandırdı. Merkezle, veriler yer altında kurulacak kozmik üste saklanacak.

Hükümet, Türkiye’nin veri güvenliğini sağlamak için kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ‘Ulaşan ve Erişen Türkiye’ kitabında detaylarına yer verilen Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi’yle Türkiye’nin verilerinin Türkiye’de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkeziyle kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tekbir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı.

İNŞAATINA BAŞLANIYOR

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi’yle her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Tek noktadan yönetimin sağlanmasıyla siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak. Projenin fizibilite çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, özellikle WhatsApp’ın veri güvenliği ihlali sonrasında çalışmanın daha da hızlandırılarak bu yıl inşaat faaliyetlerinin başlamasının planlandığı öğrenildi. Uluslararası standartlarda bir veri merkezi için kolları sıvayan hükümet, Türkiye’nin en kritik tesisini Ankara’da inşaa edecek.

YERİ GİZLİ TUTULACAK

Ulusal güvenlik nedeniyle tesisin yerinin gizli tutulması planlanırken, projenin çevresi, ‘güvenli alan’ ilan edilecek, konut ve yerleşim alanlarına izin verilmeyecek. Verilerin bir kısmının yedekleneceği merkezler için ise özel sektörden hizmet alımı yapılacak. Türk Telekom ve Turkcell’in özel veri merkezlerinden sektörü desteklemek adına hizmet alınacak.

NÜKLEER BİR SALDIRIDA BİLE KESİNTİSİZ ÇALIŞABİLİR

Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemlerin kesintiye uğramadan devam edeceği bir tesis planlanırken, toplamda 308 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan dev tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı toplam 15 bin metrekarelik bir beyaz alan oluşturulacak. Toplam dört bölgeden oluşacak olan kritik tesisin birinci bölgesinde gömülü ayrı bir tesis daha yer alacak. Olası nükleer bir saldırıda dahi o tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem yaşam alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.