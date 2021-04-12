Türkiye'den Kanada'ya SİHA sitemi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SANAYİ KISITLAMALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede aynı zamanda Türkiye’ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları

konusunda Kanada’nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Ordusu'nun Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ı perişan etmesinin ardından Kanada hükümeti, Erivan'ı korumak için, SİHA'larda kullanılan Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.