Türkiye'den Irak Ordusuna destek
Türkiye, NATO kapsamında Irak Ordusuna destek için Bağdat'a askeri personel gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak." denildi.
Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2021
Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/ljjg9EHExV
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