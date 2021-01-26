AjansHaber.com.tr Gündem Türkiye'den dost ülkeye askeri destek

Türkiye'den Irak Ordusuna destek

Türkiye, NATO kapsamında Irak Ordusuna destek için Bağdat'a askeri personel gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti. Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu’nda görev yapacak." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yalan haber sonrası özür dilemek zorunda kaldı
Kızılay, depremzede çocukların yüzünü güldürdü
Sağlık Bakanlığı'ndan Özlem Gürses'e yalanlama
Anlaşmada sona yaklaşıldı
TikTok videosu büyük tepki çekmişti
MİT temizlik için harekete geçti
Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız