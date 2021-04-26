AjansHaber.com.tr Dünya Türkiye'den Hindistan'a yardım teklifi

Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi

Türkiye, Kovid-19 vaka sayısında 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde en üst seviyede yer alan Hindistan'a yardım teklifinde bulundu. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

Türkiyeden Hindistana Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

"Türkiye Hindistan'a yardım etmeye hazır"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hint mevkidaşı Jaishankar ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Çavuşoğlu, mevkidaşına Kovid-19 salgınında vaka sayılarının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek Türkiye'nin Hindistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
‘Bir an nefes alamadım, aklıma Floyd geldi’
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Akıncıya sert tepki
Rus tarihçiden "sözde Ermeni soykırımı" açıklaması
İtalya'da defin işlemleri durdu
İsrail güçleri Batı Şeria’da 5 gazeteciyi yaraladı
Osmanlı'da kimse Hristiyan azınlıkları yok etmedi
İsrail küçük çocuğun naaşını 3 yıl sonra verdi