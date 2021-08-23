Türkiye'den Haiti'ye yardım eli: Kargo uçağı Ankara'dan havalandı

Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 270 hijyen ile 222 gıda kolisinden oluşan yaklaşık 16 tonluk yardım malzemesi sabah saatlerinde askeri kargo uçağına yüklendi.

Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağı, Haiti'ye gitmek üzere saat 09.35'te Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalandı.

7 KİŞİLİK AFAD VE İNSANİ YARDIM EKİBİ DE BÖLGEYE GİTTİ

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden alınan bilgilere göre 2 bin189 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı, 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişinin yardıma muhtaç kaldığı belirtildi.

Depremden hemen sonra Türkiye'nin yardım teklifinin Haiti'ye iletildiği ve hazırlıklara başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haiti makamlarınca da Türkiye'nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi. Çadır, gıda kolisi ve hijyen setinden oluşan insani yardımlar, Milli Savunma Bakanlığına ait A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti'ye ulaştırılacak. Uçakla birlikte 7 kişilik AFAD insani yardım ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidecek."