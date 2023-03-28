Türkiye'den Fransa'ya Senato tepkisi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TSK Tüm Terör Örgütlerine Karşı Mücadelesine aralıksız devam edecektir. NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir." denildi.