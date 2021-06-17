Türkiye'den El Bab'a modern hastane

TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen huzur ve güvenin tesis edildiği El Bab kentinde sağlık hizmetleri, Türkiye’nin katkılarıyla son teknoloji cihazlarla donatılan modern hastanede veriliyor.

Terörden arındırılan El Bab’da yaşam kalitesi her geçen gün artıyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede sağlık hizmetleri de modern hale getirildi. Türkiye'nin katkılarıyla yapılan ve 60 bin metrekare alana kurulu El Bab Hastanesi, 200 yatak kapasitesi ile bölge halkına hizmet veriyor.

Türkiye'den Suriye'nin Fırat Kalkanı Bölgesi'ne giden bir grup gazeteci Türkiye'nin bölgede yaptığı çalışmaları yakından görme fırsatı yakaladı. Türkiye'nin desteği ile huzur ve güvenin tesis edildiği El Bab bölgesinde yapılan El Bab hastanesini ziyaret eden bir grup gazeteci çalışmaları yerinde inceleme fırsatı yakaladı.

Hastanede 423 personel görev alıyor. Türkiye’nin desteği ile 3 ay önce hizmete açılan hastanede her türlü ameliyat ve poliklinik hizmeti eksiksiz veriliyor.