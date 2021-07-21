Türkiye'den büyük başarı: İlk kez ihraç edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi olan KARGU ile ilgili müjdeli gelişmeyi 'Türk Savunma Sanayii olarak, kabiliyetlerimizle dünyaya açılmaya devam ediyoruz! Milli gururumuz Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU ilk ihracat başarısına ulaştı! Tebrikler STM Defence.' ifadeleriyle duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, KARGU Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi'nin ilk ihracat başarısına ulaştığını Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

Videolu bir paylaşım yapan Demir şu ifadelere yer verdi:

"Türk Savunma Sanayii olarak, kabiliyetlerimizle dünyaya açılmaya devam ediyoruz! Milli gururumuz Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU ilk ihracat başarısına ulaştı! Tebrikler STM Defence."