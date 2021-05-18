Türkiye'den bölgedeki oyunu çökerten hamle! ABD büyük bir prestij kaybetti

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 'ABD'nin PKK'dan farklı tuttuğu bir yapının 1 numaralı adamını, PKK'nın alanında, PKK kadrolarının yöneticisi iken etkisiz hale getirdik. Bu çok kritik bir hamle. ABD'nin bölgedeki tiyatrosunu alaşağı edecek bir adım. ABD büyük bir prestij kaybı yaşamış olacak sahada. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda Sofi Nurettin operasyonu tek hamleyle çok fazla etki oluşturabilecek kusursuz bir adım olarak tarihteki yerini aldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda herkesin gözü, kulağı koronavirüs dönemine ilişkin tedbirler, yeni normalleşme ve bu süreçte atılacak adımlardı.

Sürece dair bilgiler veren Cumhurbaşkanı, sözlerinin sonunda bir müjde vereceğini söyledi ve MİT ile TSK'nın ortak operasyonuyla PKK/YPG'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İlk etapta çok bilinmedik bir isim gibi dursa da aslında sahayı yakından takip edenler Sofi Nurettin'in sadece örgüt için değil bölgedeki terör denkleminde de ne denli önemli olduğunu biliyordu.

[Sofi Muhammed kod adlı terörist, 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisiydi.]

ÜST DÜZEY BİR İSMİN YAPACAĞI TÜM GÖREVLERDE BULUNDU

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sofi Nurettin'in ne denli önemli olduğuna dair çerçeve çizerken "Terör örgütünde üst düzey bir ismin getirileceği tüm görevlerde bulunmuş bir isimdi" bilgisini paylaşıyor.

Gerçekten de Sofi Nurettin'in geçmişi örgüt içi puzzle'ın neresinde olduğunu gösteriyor. 1990'da örgüte katılan terörist Nurettin, 1995'te Van-Başkale sorumlusu oldu. Ardından Hakkari-Yüksekova ve Şırnak kendisine bağlandı. 2007-2009 arasında Diyarbakır sorumluluğu, 2009 sonunda örgütün askeri kanadı HPG'nin 1 numaralı koltuğu gibi sorumluluklar aldı. 2015-2020 arasında ise PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu...



[Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar.]

SAHADAKİ İSİMLER ARASINDA 1 NUMARA

Biz bu görevleri sayarken Ağar bir ilave yapıyor ve belki de en son söyleyeceğini en baştan belirterek, "Bence bugüne kadar ele geçirilmiş en değerli terör putu" diyor. PKK denince akla Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimlerin geldiğini belirtiyoruz. Ancak Ağar'a göre Sofi Nurettin bu isimlerden bile daha önemli.

"Saydığınız isimler örgütün teorisyenleri. Evet çok önemliler ancak sahada kendilerini gösteren adamlar değil. Sofi Nurettin hem teorisyen, hem de bunları sahada uygulayan bir pratisyen" bilgisini paylaşan Ağar, söz konusu ismin bu nedenle Suriye ve Irak'taki en önemli teröristlerden biri olduğunu, hatta 1 numara olarak kabul edilebileceğini söylüyor.

ANKARA, ABD'NİN TEZİNİ ÇÖKERTTİ

Sofi Nurettin'i 'Suriye'de PKK'yı dizayn eden adam' olarak niteleyen Ağar'a göre Suriye gibi oldukça kritik bir noktada 5 yıl boyunca sorumlu pozisyonda bulunması onu sadece örgüt içinde değil diğer ülkelerle ilişkide de önemli bir noktaya taşıyor.

Türkiye'nin bu hamleyle ABD'nin bölgedeki tiyatrosunu çökerttiğini anlatan Ağar, bu tezini şöyle şekillendiriyor:

"Bugüne kadar ABD ne diyordu? 'PKK benim için de bir terör örgütü ama YPG-SDG-PYD değil' yaklaşımını savunuyordu. YPG-SDG-PYD güçlerini 'özgürlük savaşçısı' olarak niteliyordu.

Sofi Nurettin, ABD'nin 'terör örgütü değil' dediği PYD-YPG'nın Suriye sorumlusu idi. Ama Türkiye bu operasyonu Irak'ta yaptı. Yani PKK'nın tamamen egemen olduğu alanda. Hatta operasyon yapıldığı sırada terörist Sofi Nurettin, PKK'nın bölgedeki en önemli yöneticisi pozisyonundaydı. Gara ve çevresindeki tüm alanlar ona bağlıydı.

ABD'nin PKK'dan farklı tuttuğu bir yapının 1 numaralı adamını, PKK'nın alanında, PKK kadrolarının yöneticisi iken etkisiz hale getirdik. Bu çok kritik bir hamle. ABD'nin bölgedeki tiyatrosunu alaşağı edecek bir adım."



[Sofi Nurettin (sol), gelecek dönemde terör örgütünün başına geçecek isimlerden biri olarak anılıyordu.]

ÖRGÜTÜN BAŞINA GEÇECEK İSİMLERDEN BİRİYDİ

Sofi Nurettin'in gelecek dönemlerde terör örgütünün başına geçebilecek isimlerden biri olduğunun altını çizen Ağar, bu nedenle operasyonun PKK kadrolarından saklanmak istediğini anlattı.

"Saklamak istediler çünkü Sofi Nurettin ulaşılması imkansız bir isimdi onlara göre. Çok iyi korunan, kimsenin dokunamayacağı bir puttu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o putu en korunaklı yerlerden birinde etkisiz hale getirdi" diyen Ağar, bu durumun örgütün alt kadrolarında son derece yıkıcı etki oluşturduğunun altını çizerek, '1 numaraya bunu yapan bize daha neler yapar' yaklaşımının baskın olduğuna dikkat çekti.

DİĞER İSİMLERE DE SIRA GELECEK

Ağar, söz konusu operasyonun sadece PKK'ya değil ABD başta olmak üzere bölgedeki diğer aktörlere ve sahadaki farklı terör örgütlerine de net mesajlar içerdiğini de sözlerine ekledi.

Bu operasyonda tepe yöneticilerine 'çember daraldı, sıra size geliyor' mesajı verildiğini anlatan Ağar, "Ayrıca örgütün geleceğinden varlık uman tabana 'empati yapın, aklınızı başınıza alın' dendi. Irak ve Suriye'ye yayılmış 130 bin teröriste 'siz de gideceksiniz' kararlılığı gösterildi. ABD'ye 'Teröristlerle birliktesin' mesajı iletildi. ABD büyük bir prestij kaybı yaşamış olacak sahada. Tüm bunları alt alta koyduğunuzda Sofi Nurettin operasyonu tek hamleyle çok fazla etki oluşturabilecek kusursuz bir adım olarak tarihteki yerini aldı" şeklinde konuştu.