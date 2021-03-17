Türkiye'den beyin göçü seferberliği

'TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz. TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" tanıtım toplantısında konuştu.

Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz.

- TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz.

- Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek.

- Bu yıl hedefimiz en az 100 lider genç araştırmacı.