Türkiye'den Balkanlara 10 ayda 10 milyar doları aşkın ihracat

Balkanlar coğrafyasına yılın 10 ayında 10 milyar 213,6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 3 milyar 47,6 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 10 ayında 10 milyar 213,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 40,5 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bir yıllık süreçte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balkanlara ihracatın yüzde 7,5 azaldığını ortaya koydu.

Balkan ülkeleri arasında ocak-ekim döneminde en fazla ihracat 3 milyar 47,6 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 1 milyar 991,2 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 391,2 milyon dolarla Yunanistan ve 1 milyar 261,1 milyon dolarla da Slovenya takip etti.

Aynı dönemde Sırbistan'a 797,2 milyon dolar, Arnavutluk'a 371,6 milyon dolar, Bosna Hersek'e 350,7 milyon dolar, Kuzey Makedonya'ya 320,2 milyon dolar, Hırvatistan'a 318,1 milyon dolar, Kosova'ya 280 milyon dolar ve Karadağ'a 84,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Sırbistan ve Kosova'ya ihracat Kovid-19'a rağmen arttı

Kovid-19'un tüm olumsuz etkilerine rağmen ocak-ekim döneminde Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Kosova'ya gerçekleştirilen ihracatta artış kaydedildi.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 5,6 ile Sırbistan'da kaydedildi. Sırbistan'a ihracat, geçen yılın 10 ayında bulunduğu 754,6 milyon dolar düzeyinden bu yılın aynı döneminde 797,2 milyon dolara çıktı.

Sırbistan'ın ardından Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 2,6 ile Kosova oldu. Kosova'nın 10 aylık ihracatı, geçen yılın 10 ayında bulunduğu 272,8 milyon dolar düzeyinden bu yılın aynı sürecinde 280 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan, Kovid-19 önlemleri nedeniyle birçok ülkenin birbiriyle dış ticaretinde yaşanan düşüşler, Balkan ülkelerinde de gözlendi. Yılın 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre Yunanistan'a yüzde 19,3, Karadağ'a yüzde 18,9, Slovenya'ya yüzde 11,7, Hırvatistan'a yüzde 8,5, Arnavutluk'a yüzde 7,4, Bosna-Hersek'e yüzde 5,6, Romanya'ya yüzde 5,3, Bulgaristan'a yüzde 4,9 ve Kuzey Makedonya'ya da yüzde 0,7 ihracat kaybı yaşandı.

Balkanlara ihracatın yüzde 43,9'u İstanbul'dan

Balkan ülkelerine yılın 10 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 4 milyar 484 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul, bu tutarla Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 10 milyar 213,6 milyon dolarlık ihracatın yüzde 43,9'unu tek başına sırtladı. Öte yandan, geçen yılın 10 ayında İstanbul'dan Balkan coğrafyasına 5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirilmişti.

En çok ihracat otomotiv sektöründen

Balkan coğrafyasına 2020'nin ocak-ekim döneminde ihracat gerçekleştiren sektörlerde dış satım büyüklüğü açısından başı otomotiv endüstrisi çekti. Bu dönemde sektörün Balkan ülkelerine ihracatı 2 milyar 72,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Otomotivi, 1 milyar 487,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 61,9 milyon dolarla çelik, 754 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 747,4 milyon dolarla da tekstil ve ham maddeleri sektörleri izledi.

Bu dönemde Balkan ülkelerine en az ihracat yapan sektör ise 3 milyon 727,8 bin dolarla süs bitkileri oldu.

TİM verilerine göre, 2019 ve 2020'nin ocak-eylül döneminde Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracat miktarı ve artış oranı şöyle: