Türkiye'den Azerbaycan'a Karabağ jesti!

Karabağ hatıra paralarının basımı için Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na başvuran Darphane Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın dünyaca ünlü ressamı Refik Aziz ile bir çalışma başlattı.

1650 ADET TÜRKÇE BASKISI 1 AYDA TAMAMLANDI

Karabağ hatıra paralarının ilk numune basımları 24 Aralık'ta yapıldı. Paraların basımı yaklaşık 1 ay içinde tamamlandı.

İlk basımda Türkçe olarak 1650 adet para hazırlandı. Bunların 758 adedi dağıtıldı.

"KARABAĞ AZERBAYCANDIR"

Darphane Genel Müdürlüğü'nün stoklarında şu an 892 adet "Karabağ Azerbaycandır" yazılı hatıra parası bulunuyor. Toplam 3 bin adet hatıra parası hazırlanacak.

Serinin Azerbaycan Türkçesiyle manat olarak numune basımı da yapıldı. Azerbaycan'daki ilgili mercilerden onay bekleniyor. Onayın ardından 2 bin adet gümüş hatıra parası basılacak.

İstenildiği takdirde farklı madenler ve alaşımlarla da basımı mümkün olacak.

Azerbaycanlı ressam Refik Aziz ile birlikte hazırlandı.

Peki, hatıra paralarında hangi çizimler kullanıldı? Manevi değeri paha biçilmez olan hatıra paraları için Refik Aziz'den destek alındı. Baskı süreci ve diğer çalışmalar da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılar tarafından yapıldı.

ŞEHİTLERİN SİMGESİ "HARI BÜLBÜL" ÇİÇEĞİ

TRT Haber'in haberine göre, basılan gümüş hatıra parasının ön tarafında dünyada sadece Şuşa'da yetişen ve şehitlerin simgesi olan "Harı Bülbül çiçeği" yer alıyor. Arka tarafında ise "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı, Azerbaycan devlet logosu, Azerbaycan haritası, Şuşa Gövher Ağa Camii ve Şuşa Kalesi resimleri bulunuyor.

Karabağ hatıra paralarının satışı Türkiye'de Darphane Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş yerleşkesindeki satış mağazası ve e-mağaza üzerinden yapılıyor.

DAHA ÖNCE BASILAN HATIRA PARALARI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından şimdiye kadar, Japonya-Türkiye yılı, Türkiye-Polonya Diplomatik İlişkileri'nin 600. yılı, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Kuruluşu'nun 100. Yılı ve Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yılı için de özel hatıra paraları basıldı.

TRT Haber