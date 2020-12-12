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Türkiye'den Arnavutluk ordusuna jest

İmzalanan hibe anlaşması kapsamında, Türkiye'nin Arnavutluk ordusuna gönderdiği piyade tüfeği ve üniformalar teslim edildi.

Türkiye, Arnavutluk ordusuna milli piyade tüfeği ve üniforma desteğinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen, NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen modern piyade tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran'da yetkililere teslim edildi." bilgisi verildi.

 

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