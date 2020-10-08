Türkiye'den 3 yeni Navtex duyurusu
Türkiye, Ege ve Karadeniz için 3 yeni Navtex duyurusu yayınladı. Ege için yapılan duyuruda atış eğitimi yapılacağı bildirildi.
Türkiye, 3 yeni Navtex duyurusu yayınladı. Yapılan iki duyuruda Ege Denizi'nde 13-14 Ekim tarihlerinde atış eğitimi yapılacağı belirtilirken, bir duyuruda ise Karadeniz'de 13-16 Ekim tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağı ifade edildi.
Yayınlanan Navtex'lerde atış eğitimi sahalarının koordinatları da verilerek bilgilendirme yapıldı.
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