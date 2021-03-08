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Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 10 milyonu geçti

Türkiye'de COVID-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı 10 milyonu, kişi sayısı ise 7,5 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

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