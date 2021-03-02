Türkiye'de üretildiğini bilmeden paylaştı

Türk mühendisler tarafından Yalova'da üretilen dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyan çevre dostu elektrikli feribot Norveçli firmaya teslim edildi.

Altınova'da özel bir tersane tarafından Norveç için üretilen doğa dostu feribot sınıfında dünyanın en büyük elektrikli feribotu olma özelliğini taşıyor. Sıfır emisyonlu feribot Lityum ION bataryaları sayesinde rotasındaki gaz emisyonunu yüzde 80 azaltıyor. Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip olan Bast Electric NB42, çıktığı deneme seyirlerinde uygulanan ekipman ve donanım testlerinden başarıyla geçti.

ANDERSEN ​ÖVEREK PAYLAŞTI

Norveç’in Atina büyükelçisi Frode Overland Andersen paylaşımında "Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip Toplam 600 yolcu ve 200 binek araç kapasitesine sahip Norveç'ta başladı. Gelecek elektrikte" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ’İN ANKARA BÜYÜKELÇISI ERLING SKJONSBERG: TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Andersen'in twitine 'Dünyanın en geniş elektrikli feribotu Türkiye'de üretildi' diye cevap verdi.