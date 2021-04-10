Türkiye'de ilk nitril eldiven fabrikası açıldı

Pandemiden önce başta sağlıkçılar olmak üzere, belli kesimlere hitap eden, pandemiyle birlikte ise geniş kitlelerin tüketicisi olduğu, hatta geçen yıl bugünlerde karaborsaya düşen nitril eldiven artık Türkiye’de de üretilmeye başlandı. Türkiye Eczacılar Deposu (TED), Sakarya’da endüstri 4.0 esaslarına göre Türkiye’nin ilk nitril eldiven fabrikasını kurdu.

Başlangıç yatırımı 30 milyon dolar olan tesiste şu anda 750 kişi çalışıyor. Ancak kapasitenin hızla artırılması, toplam yatırım tutarının 275 milyon dolara ulaştırılması, istihdamın da yarısı kadın olmak üzere 4 bine çıkarılması planlanıyor.

TALEP ARTIYOR

Covid-19 salgınıyla birlikte koruyucu ekipmanlara, özellikle cerrahi maske ve nitril eldivene olan ihtiyacın her geçen gün arttığını aktaran Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin şu bilgileri verdi:

“2019’dan 2020’ye geçerken nitril eldiven pazarı tüm dünyada yüzde 25 büyüdü. Ülkemizde geçen sene yılda 44 milyon kutu eldiven kullanılmış. Aşılama çalışmalarında tek kullanımlık eldiven zorunluluğunun doğmasıyla birlikte yıl sonuna kadar bu sayının yaklaşık yüzde 10 ila 15 arasında artacağını ve 50 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Maalesef bu eldivenlerin tamamını ithal ediyoruz. Sorun şu ki, ithalatçı firmalar salgının başından beri taleplere yetişemezken, fiyatlar fahiş oranda arttı. Bununla birlikte sağlık çalışanları kalitesiz ürünlerden şikâyetçi. Salgının başında bu sorunu öngörerek Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bir yıllık yoğun çalışmanın ardından, ilk yerli ve milli nitril eldiven markamız GLOVETURK’e hayat verdik.”

KÜRESEL HEDEF

Amaçlarının tam kapasite çalışarak kısa sürede öncelikle Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Hümeyra Gökçen Keskin, ikinci adımda da ihracata başlayacaklarını ifade etti. İlk hedefin Avrupa olduğunu söyleyen Keskin sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye, geçen yıl yaklaşık 260 milyon dolarlık eldiven ithalatı gerçekleştirdi. Amacımız, ithalatın önüne geçmek. İlk yıl 260 milyon dolarlık ithalatın yaklaşık yüzde 40’ını karşılamış olacağız. İlk yılın sonunda küresel pazarda yerimizi almaya başlayacak ve 5 yılın sonunda Türkiye’yi bu alanda Avrupa’nın lideri konuma getireceğiz.”

FİYATTA YERLİ ÜRETİM AVANTAJI

Dünyada Malezya’nın liderlik ettiğini nitril eldiven üretimini az sayıda ülke yapıyor. Malezya’yı Tayland, Endonezya ve Çin takip ediyor. TED’in yatırımıyla Türkiye, nitril eldiveni kendi makineleri ve kendi teknolojisiyle üreten 5’inci ülke olacak. Bu yatırımla iç piyasadaki nitril eldiven fiyatlarındaki artışın da önlenmesi bekleniyor. Zira pandemi öncesi 100’lük kutusu 15-20 lira arasında olan fiyatlar, pandemiyle hızla artmış, 200 lirayı aşmıştı. Ticaret Bakanlığı’nın denetimleriyle fiyatlar bir miktar gerilese de halen 100’lük kutu fiyatı 100 liranın üzerinde bulunuyor. GLOVETURK Genel Müdürü Hasan Umur, yerli üretimden doğan fiyat avantajını vatandaşa yansıtacaklarını söyledi.

165 MİLYON KUTU ÜRETİM

Adapazarı’ndaki fabrikada ilk aşamada 6 hattın devreye gireceğini belirten GLOVETURK Genel Müdürü Hasan Umur şu bilgileri verdi:

“Bu yıl sonuna kadar 12 hatta ulaşmış olacağız. Bu noktada yıllık toplam eldiven üretim adedimiz 3 milyarı bulacak. Bu da yaklaşık 30 milyon kutuya tekabül ediyor. Devam eden yatırımlarımızla birlikte 66 hatta ulaşarak üretim kapasitemizi yaklaşık 4.5 kat artıracağız ve 165 milyon kutu eldiven üreteceğiz. Şu an 20 bin metrekare olan üretim tesisimiz tüm etaplar tamamlandığında 110 bin metrekarelik büyük bir üretim kompleksi haline gelecek. Pazarın yüzde 70’ini tüm dünyada 30 ülke oluştururken, bunların 28’i zaten Avrupa ülkesi. Diğer iki büyük pazarsa ABD ve Japonya. İlk yıl kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra hedefimiz Avrupa ülkeleri olacak.”