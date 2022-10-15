Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları

Zonguldak - Armutçuk (1983)

Kandilli (Armutçuk) kömür ocağındaki grizu patlamasında 102 işçi hayatını kaybetti

Amasya - Yeni Çeltik (1990)

Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü.

Zonguldak - Kozlu (1992)

3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti.

Yozgat - Sorgun (1995)

26 Mart 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti.

Kastamonu - Küre (2004)

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 8 Eylül 2004'te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir - Dursunbey (2006)

2 Haziran 2006'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti.

Bursa - Mustafakemalpaşa (2009)

10 Aralık 2009'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak (2010)

17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında 30 işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak - Kozlu (2013)

Zonguldak Kozlu'da 8 Ocak 2013'te meydana gelen grizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti.

Manisa-Soma(2014)

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.

Siirt-Şirvan (2016)

Şirvan maden kazası: 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza.